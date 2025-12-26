발보아키친, 하우스오브신세계 청담 식품관 '트웰브' 입점

프리미엄 웰니스 푸드 큐레이션 공간서 고식이섬유 간편식 풀라인업 선보여

고식이섬유 기반 프리미엄 간편식 브랜드 발보아키친이 서울 강남구 청담동에 위치한 하우스오브신세계 청담 식품관 '트웰브(TWELVE)'에 전 제품을 공식 입점했다고 밝혔다.트웰브는 신세계백화점이 기존 SSG 푸드마켓 청담점을 리뉴얼해 선보인 럭셔리 라이프스타일 큐레이션 공간으로, 웰니스와 프리미엄을 핵심 키워드로 식문화를 재해석한 것이 특징이다. 고급 식재료, 프리미엄 간편식, 기능성 식품 등을 엄격한 기준으로 선별·큐레이션하며 차별화된 식생활 경험을 제안하고 있다.발보아키친은 '맛있는 웰니스'를 브랜드 핵심 가치로 삼고, 바쁜 일상 속에서도 지속 가능한 건강 루틴을 실천할 수 있는 간편식을 선보여 왔다.이번 트웰브 매장에서는 발보아키친의 전 제품 고식이섬유·고단백 콘셉트 풀라인업을 한자리에서 만나볼 수 있다. 주요 입점 제품으로는 ▲ 발보아 그래놀라 200g 3종(통곡물·카카오·흑임자), ▲ 발보아 그래놀라 미니 3종(말차·바나나·솔티드카라멜), ▲ 발보아 저당 크리스피 그래놀라바 4종(플레인·카라멜·말차·깨크런치)이 있다. 해당 그래놀라바는 알룰로스를 사용한 저당 설계와 함께 난소화성말토덱스트린을 함유한 기능성표시식품으로, 혈당 상승 부담을 낮춘 것이 특징이다.또한 ▲ 발보아 마녀스프(클래식·핫칠리·토마토커리) 역시 기능성표시식품으로 구성되어 있으며, ▲ 발보아 오트죽 2종(얼큰라죽·소고기미역), ▲ 발보아 코리안 소스 프로틴 콘칩 2종(양념치킨·김치라면)까지 간편식과 스낵 전 카테고리에 걸쳐 고식이섬유·고단백 제품을 선보인다.발보아키친 브랜드사업부를 총괄하는 이화진 상무는 "하우스오브신세계 청담 트웰브는 웰니스와 프리미엄을 동시에 추구하는 고객이 모이는 상징적인 공간"이라며 "이번 전 제품 입점을 통해 발보아키친의 영양 설계 철학과 맛의 기준을 오프라인에서도 보다 직관적으로 경험하실 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.한편, 발보아키친은 온·오프라인 전 채널에서 빠른 시장 반응을 확인하며 '마녀스프'를 필두로 출시 이후 지속적인 추가 생산과 라인 확장을 이어가고 있다. 또한, 신규 플레이버와 카테고리 확장을 연속적으로 전개해 웰니스 간편식 시장에서 '지속 성장형 브랜드'로서의 위상을 강화하고 있다. 올해 포브스 선정 '고객신뢰도 1위 프리미엄 브랜드' 건강간편식 부문 대상을 수상하기도 했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com