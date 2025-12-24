'마에스트로 S800'.

화웨이가 선보인 프리미엄 세단 '마에스트로 S800'(중국명 준제·尊界)이 중국 내 고급차 시장에서 판매 돌풍을 일으키고 있다.24일 블룸버그 통신에 따르면 마에스트로 S800은 소비자가 10만 달러(약 1억4600만원) 이상인 차량 중에서 판매량 1위를 차지했다. 판매량이 포르쉐 파나메라, 벤츠 S클래스 등을 제쳤다.지난 5월 출시된 이 모델은 9월부터 10만 달러 이상 가격대 차량 가운데 현재까지 판매량 1위를 유지하고 있다. 특히 지난달 출고량은 파나메라와 BMW 7시리즈의 판매량을 합친 수치보다 많았다.마에스트로 S800의 중국 내 가격은 70만8000위안(1억4700만원)부터 시작한다. 최고급 사양은 102만 위안(2억1200만원)에 이른다. 반면 포르쉐 파나메라의 기본형은 110만 위안(2억2900만원)으로, 화웨이 모델의 최상위 트림이 경쟁 모델의 기본형보다도 저렴하다.블룸버그는 "최고급 승차감과 첨단 사양을 갖추면서도 가격을 낮춘 전략이 외국 브랜드 중심이던 중국 고급차 시장의 균형을 무너뜨렸다"고 분석했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com