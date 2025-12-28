1심 법원, 6년 만에 청구 기각 판결

“자시법상 중요 사항 공시 누락 아냐”

이웅열 코오롱그룹 명예회장이 2024년 11월 29일 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장과금융투자업에관한법률위반 등 선고 공판에서 무죄를 선고 받은 뒤 법원을 나서고 있다. 사진=뉴스1

소 제기 후 6년 만에 나온 1심 판단

“투자 판단에 영향 미칠 ‘중요 사항’ 아니었다”

“투자 결정에 고려될 사정 변경 없어”

이웅열, 1심 무죄…2심 선고 2026년 2월 예정

골관절염 치료제 인보사케이주(인보사)의 성분 조작 의혹으로 손실을 본 주주들이 치료제를 개발한 회사를 상대로 소송을 냈으나 패소했다. 2019년 6월 소 제기 후 6년여 만에 나온 1심 결론이다.인보사 사태로 기소된 이웅열 코오롱 명예회장 등이 1심에서 무죄를 선고받은데 이어 주주들에 대한 손해배상 책임도 인정되지 않은 것이다. 코오롱 측이 자본시장법상 ‘중요 사항’을 거짓으로 기재하거나 누락한 잘못은 없었다는 게 법원이 내린 결론이다.서울중앙지방법원 민사합의30부(김석범 부장판사)는 김모 씨 등 소액주주 175명이 코오롱티슈진과 코오롱생명과학 등을 상대로 낸 손해배상 소송에서 2025년 12월 18일 원고 패소로 판결했다.주주들은 두 회사가 사업보고서 등에 인보사의 구성 성분, 기원·유래 등에 관해 허위로 기재 또는 표시한 것이 자본시장법 위반이라고 주장했다.이들은 인보사의 주성분이 ‘동종연골세포’라는 전제하에 인보사의 안전성과 유효성, 사업성 등이 검증됐고 유망하다는 판단에 따라 코오롱생명과학 등의 주식을 매수했는데 2019년 3월 주성분이 ‘신장유래세포’라는 점이 밝혀지면서 자신들이 손해를 봤다는 입장이었다. 배상 요구액은 약 64억3389만원이었다.인보사는 코오롱생명과학의 미국 자회사인 코오롱티슈진이 세계 최초로 개발한 골관절염 유전자 치료제다. 사람의 연골세포가 담긴 1액과 연골세포 성장인자(TGF-β1)를 도입한 형질 전환 세포가 담긴 2액으로 구성된 주사액으로 2017년 식품의약품안전처 허가를 받았다.그러나 식약처의 허가는 2019년 7월 취소됐다. 허가 당시 코오롱생명과학이 허위 자료를 제출했고 허가 전에 추가로 확인된 주요 사실을 숨겼다는 이유에서다.인보사 2액에 대한 유전학적 계통검사(STR) 결과 종양(암)을 일으킬 위험이 있는 신장세포가 발견된 것이다. 이 여파로 코오롱티슈진 주가는 급락했다. 당시 코오롱티슈진의 시가총액은 조 단위로 증발했고 검찰 수사가 이뤄졌다.소액 주주들은 코오롱생명과학과 코오롱티슈진이 사업보고서에 인보사의 성분과 식약처의 품목 허가 여부, 홍콩·마카오 등 수출 계약을 체결 등을 거짓으로 기재했다고 주장했다.자본시장법 162조는 사업보고서에 ‘중요 사항’에 대해 거짓으로 기재한 경우 상장사가 주주 등이 입은 손해를 배상할 책임을 진다고 규정하고 있다.대법원 판례는 이 규정에 명시된 ‘중요 사항’을 투자자의 합리적인 투자 판단 또는 해당 금융투자상품의 가치에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항이라고 해석한다. 합리적인 투자자가 금융투자상품과 관련된 투자 판단이나 의사결정을 할 때 중요하게 고려할 상당한 개연성이 있는 사항이라는 의미다.법원은 코오롱생명과학과 코오롱티슈진이 사업보고서에 거짓으로 기재한 사실은 인정되나 그 내용이 중요 사항에 해당하진 않는다고 봤다.재판부는 “인보사 2액의 기원·유래 등에 관한 거짓 기재 또는 표시가 인보사의 안전성, 약리기전상의 유효성, 효능에서 비롯되는 의학적·경제적 가치에 영향을 미쳐 합리적인 투자자가 다른 판단을 할 상당한 개연성이 인정돼야 한다”고 전제한 뒤 “원고들의 주장이나 제출된 증거만으로는 개연성이 인정된다고 보기 어렵다”고 판단했다.자본시장법이 사업보고서 등에 필수적으로 공시돼야 할 사항으로 삼는 것은 회사의 목적, 상호, 사업 내용이나 임원의 보수, 재무에 관한 사항 등으로 개발 중인 신약의 구성 성분이나 기원·유래와 같은 의학적·전문적 사항은 여기에 해당하지 않는다는 법리가 적용됐다.사업보고서 등의 전체적인 내용과 맥락을 고려해 봐도 투자 판단에 영향을 미쳤다고 보긴 어렵다는 결론이다.재판부는 “사업보고서 등이 대부분 전체 100면 이상으로 구성돼 있고 그중 2액의 기원·유래 등에 관한 거짓 기재 부분은 일부에 불과하며 이에 ‘착안’해 인보사의 안전성 등을 강조하는 내용은 존재하지 않는다”며 “2액의 기원·유래가 반드시 동종연골세포라는 점을 표시하지 않은 부분도 있다”고 짚었다.그러면서 “사업보고서에 기재된 인보사 관련 내용 대부분은 고위험, 고수익형 사업인 바이오 신약 분야에서 세계 최초로 외과적 수술을 요하지 않는 세포 유전자 치료제로서 인보사의 의학적·경제적 가치를 소개하는 것들로 인보사의 복잡한 약리기전을 구체적으로 전달·홍보하기 위한 것이라거나 의학적 약리기전 및 기원·유래하는 세포의 특성에 기대 인보사의 안전성을 강조하기 위한 내용까지 포함하고 있다 볼 수 없다”며 “인보사의 의학적 안전성과 가치에 관해 일반 투자자들에게 착오를 유발하기 위해 작성된 것이라 보기 어렵다”고 결론지었다.중요 사항 여부를 판별할 땐 ‘공시 당시’의 거짓 기재가 있는 경우와 진실한 정보가 제대로 기재됐을 경우를 비교해 합리적인 투자자가 이용할 수 있는 정보의 전체 맥락을 상당히 변경하는 것으로 볼 수 있는지도 핵심 기준이다.재판부는 “2액이 공시된 것과 같이 ‘TGF-β1 유전자가 도입된 동종연골세포’인 경우와 실제 2액의 현존 상태인 ‘TGF-β1 유전자가 도입된 후 방사선 조사를 마친 GP2-293 세포’인 경우를 공시 당시 시점을 놓고 비교하면 전자가 후자에 비해 약리기전상 효과가 뛰어나다는 점을 인정할 만한 뚜렷한 증거가 없다”며 “약리기전상 효능 차이가 존재한다는 점이 원고들의 주장 외에 과학적, 실증적 증거에 의해 증명되고 있지 못하다”고 지적했다.인보사의 안전성과 관련해서도 공시 당시 존재했던 2액의 종양원성 등 위험에 대한 우려는 소위 ‘인보사 사태’ 촉발 전까지 방사선 조사 등 절차를 통해 충분히 해소됐다는 게 법원 판단이다.재판부는 “인보사 개발 초기 단계에 미국에서 임상 절차를 진행할 무렵인 2006년경부터 2액에 대해 식품의약국(FDA)의 권고에 따라 치사량의 방사선을 조사하는 과정이 도입됐다”며 “환자의 건강에 구체적인 위험을 초래할 만한 종양원성의 위험은 이미 도입된 방사선 조사 과정 등을 통해 대부분 해소됐다고 보는 게 타당하다”고 판시했다.주주들은 인보사에 대한 식약처 허가를 받은 사실, 수출 계약을 체결한 사실 등을 사업보고서에 공시한 점도 다퉜다. 법원은 해당 내용에 대해선 “거짓 기재 또는 표시가 있다고 볼 수 없다”며 허위 공시라는 주장을 받아들이지 않았다.재판부는 주주들의 주장에 대해 “합리적인 투자자들의 투자 판단을 그르치게 할 정도의 것이라 볼 수 없고 인보사의 안전성 등에 관한 주장은 과학적·객관적 증거에 의해 충분히 뒷받침되고 있지 못하다”고 요약했다.인보사에 대한 품목 허가 취소 처분이 적법하다는 행정소송 결론은 손해배상 청구와는 직접 관련이 없다는 점도 적시했다.인보사 사태로 재판에 넘겨진 이웅열 명예회장은 2024년 11월 1심에서 무죄를 선고받았다. 그와 함께 약사법 위반 등 혐의로 기소된 이우석 코오롱생명과학 대표, 권순욱 코오롱티슈진 한국지점장, 양윤철 코오롱생명과학 상무 등 실무진도 모두 무죄 판결을 받았다.1심 재판부는 이 회장 등이 미 FDA로부터 임상중단(CH) 명령을 받은 사실을 고의로 은폐했다는 검찰 측 주장이 충분히 입증되지 않았다고 봤다. 허가받은 성분과 다른 성분으로 인보사를 제조·판매해 160억원의 매출을 올린 혐의도 유죄로 인정되지 않았다.검찰의 항소로 이 재판은 항소심 단계다. 2025년 11월 결심공판에서 검찰은 이 회장에게 징역 10년을 구형했다. 2심 선고일은 2026년 2월 5일로 잡혀 있다.장서우 한국경제 기자 suwu@hankyung.com