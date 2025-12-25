라라스테이션은 태국 사회공헌 단체 ‘더 블레싱 선교회(The Blessing Mission)’를 통해 사랑의 K-FOOD 비비고 라면 5,445상자를 기부했다. 앞쪽 더 블레싱 선교회 이규식 선교사 부부(왼쪽)와 라라스테이션 최경태 CBO(오른쪽 두번째) / (사진 라라스테이션 제공)

방콕, 치앙마이, 푸켓 등 사회공헌 단체에 K FOOD 비비고 라면 전달 (사진 라라스테이션 제공)

AI 기반 글로벌 콘텐츠 커머스 전문기업 라라스테이션은 태국 사회공헌 단체 ‘더 블레싱 선교회(대표 이규식 선교사)’를 통해 사랑의 K-FOOD 비비고 라면 5,445상자를 기부했다고 밝혔다.이번 기부는 성탄절과 연말연시를 맞아 방콕, 치앙마이, 푸켓 등 태국 주요 도시의 사회공헌 단체와 태국 전역 취약계층 봉사 공동체를 돕기 위해 마련됐다.전달된 사랑의 K-FOOD 물품은 성탄절 행사, 지역사회 봉사 프로그램, 선교사 및 취약 가정 지원 등에 폭넓게 사용될 예정이다. 또 일부 물품은 태국 한인 국제학교에도 전달돼 학생들과 교민 가정 지원에 활용된다.한편 라라스테이션은 이번 나눔과 더불어 글로벌 커머스 생태계를 확장하기 위한 프로젝트 ‘X THE LEAGUE’를 공식 출범했다. 이 프로젝트는 여러 국가의 셀러들이 참여하는 글로벌 세일즈 리그 형태로, 글로벌 콘텐츠 커머스 플랫폼을 넘어 새로운 글로벌 판매·유통 모델을 구축하는 핵심 프로그램으로 소개되고 있다.라라스테이션 이철호 대표는 “성탄절을 맞아 태국 여러 지역에서 작은 나눔을 실천할 수 있어 감사하다.”라며 “이번 ‘X THE LEAGUE’ 출범을 통해 글로벌·지역사회 두 영역에서 더욱 의미있는 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com