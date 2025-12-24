LG에너지솔루션은 3월 28일(현지 시간) 미국 오하이오 주 파이에트 카운티 제퍼슨빌 인근에서 혼다와의 배터리 합작공장 기공식을 개최했다. 사진=LG에너지솔루션 제공

LG에너지솔루션이 일본 완성차 업체 혼다와 합작회사(JV)인 토지·장비를 제외한 'L-H 배터리 컴퍼니'의 건물 및 건물 관련 장치 자산 일체를 혼다 미국 개발·생산 법인(Honda Development and Manufacturing America of America, LLC)에 처분한다.전기차 캐즘(일시적 수요 정체) 등으로 배터리 시장 수요 둔화가 장기화하는 가운데 유동성을 높여 합작법인의 운영효율화를 추진한다는 전략이다.24일 LG에너지솔루션은 혼다 미국 개발·생산 법인에 미국 오하이오주에 있는 L-H 배터리 컴퍼니의 건물 자산을 처분한다고 공시했다.공시 금액은 11월 말 기준 자산가치로 4조2212억원이며, 최종 매각금액은 추후 실사 및 환율에 따라 변동될 수 있다.처분 목적은 합작법인(JV) 운영 효율성 제고로, 매각 대금 수취는 내년 상반기로 예상된다.이번 건물 매각은 자본 운용 전반의 효율성을 제고해 단기적인 시장 변동성에 더욱 유연하게 대처하기 위한 전략적 조치라고 LG에너지솔루션은 설명했다.특히 현재 전기차 캐즘과 미국 전기차 보조금 폐지 등 정책적 불확실성 확대로 북미 전기차(EV) 시장 성장이 둔화한 상황에서 대규모 자금을 시설 자산에 묶어두기보다, 유동성을 높여 JV 운영 자금으로 활용한다는 방침이다.LG에너지솔루션은 "실제 처분 건물은 향후 JV가 혼다 미국법인에 리스(임차)하는 방식으로 사용해 생산과 운영 계획의 변동은 없을 예정"이라며 "오히려 투자비의 가장 큰 부분을 차지하는 건물 투자 비용 리스 계약을 활용함으로써 단기 투자 부담을 완화하고 현금흐름을 개선할 수 있게 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.혼다 미국법인도 이번 결정과 관련해 운영 효율성 향상으로 배터리와 전기차 사업의 경쟁력이 한층 높아질 수 있다고 판단한 것으로 알려졌다.이번 건물 매각으로 LG에너지솔루션과 혼다의 합작 프로젝트는 더욱 공고해질 전망이다.앞서 LG에너지솔루션과 혼다 미국법인은 2023년 1월 북미 전기차 시장 공략을 위해 합작법인을 출범, 2026년 미국 오하이오주에 신규 공장을 본격 가동할 예정이다.이곳에서 생산되는 배터리는 혼다와 아큐라의 북미 시장용 모델에 탑재될 계획으로 풀하이브리드차(FHEV) 및 에너지저장장치(ESS)용 확대도 검토하고 있다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com