팬오션, 저평가된 배당 매력 [베스트 애널리스트 추천 종목]

올해 벌크 해운 시황은 시장 예상을 크게 상회했다. 6월까지만 해도 글로벌 건화물 수요가 3년 만에 감소할 것으로 우려되었지만 하반기 들어 철광석 물동량이 빠르게 반등한 덕분에 발틱운임지수(BDI)는 기대 이상으로 상승했다.발틱운임지수는 발틱해운거래소에서 1999년 11월 1일부터 사용된 종합운임지수다. 1985년 1월 4일을 1000으로 산정하여 선박의 형태에 따라 발표하고 있다.4분기 평균 BDI는 2164포인트다. 물류대란 수혜가 있었던 2022년 2분기 이후 최고치다. 12월 둘째 주부터 조정받기 시작해 이제는 2000대가 깨졌지만 이는 통상적인 비수기 조정일 뿐 벌크 수급은 변함없이 타이트하다.클락슨은 하반기 들어 올해 건화물 물동량 증가 전망치를 2.2%포인트 상향조정했으며 2026년에도 수요 성장률이 올해보다 소폭 개선될 것으로 예상하고 있다. 특히 케이프선 시황은 중국의 철광석 톤마일 확대 덕분에 공급 부족 환경이 유지될 전망이다. 이에 따라 2026년 BDI는 추가 상승할 것이다.팬오션의 4분기 영업이익은 전년 동기 대비 17% 증가할 전망이다. 연간으로도 4% 증익이 예상된다. 올해 BDI가 생각보다 좋았어도 스팟영업 레버리지를 활용하기 어려운 상승세였던 만큼 전세계 벌크선사들 가운데 증익은 드물다.차이는 팬오션의 수익성과 안정성 높은 전용선 계약들과 LNG선 성장 모멘텀 덕분이다. 반면 하반기 주가는 6% 상승하는데 그쳤다.2026F PBR은 0.37배, PER도 5배에 불과하다. 전통산업인 벌크해운에 대한 고질적인 디스카운트를 감안해도 다른 아시아 선사 대비 절반 수준인 것은 과도한 저평가다.팬오션에 대한 매수 의견을 유지한다. 이제는 배당 업사이드에도 주목해야 한다. 팬오션의 배당 기준일은 연말이다.지난 2년간 신규 LNG선 투자로 Capex가 두 배 이상 급증했지만 주주환원 노력은 확대되고 있다. 현금성자산은 1조1000억원으로 2020년 말 대비 4배나 늘었고 내년부터는 Capex도 예년 수준으로 내려온다.분리과세 기준까지 고려해 배당성향을 늘릴 여유는 충분하다. 현재 연결 기준으로 2025년 배당성향 컨센서스는 회사 가이던스 15~25%의 중간인 20%에 머물러 있다.최고운 한국투자증권 애널리스트2025 상반기 운송 부문 베스트 애널리스트