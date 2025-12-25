홈 한경BUSINESS [속보] 김정은 "韓 핵잠 건조는 공격적 행위, 반드시 대응해야 할 위협" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202512254366b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.12.25 08:38 수정2025.12.25 08:39 강홍민 기자 김정은 북한 국무위원장(연합뉴스)김정은 "韓 핵잠 건조는 공격적 행위, 반드시 대응해야 할 위협"강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 “통일교 특검 국힘 자충수” 홍준표의 경고 [속보]이재명 대통령 지지율 59% 유럽에서도 인정받았다…기아 PV5에 쏟아지는 호평 워너브라더스 인수전, 넷플릭스와 파라마운트 제대로 붙었다 [비즈니스 포커스] ‘G’의 해, 거버넌스 혁신이 이끄는 자본시장 대전환 [베스트 애널리스트 추천 전략]