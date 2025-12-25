사진=뉴스1

성탄절에 주식도 선물로 주고 받는 가운데 올해 투자자들이 가장 많이 선물한 종목은 삼성전자로 나타났다.25일 KB증권은 올해 들어 지난 22일까지 자사의 '주식 선물하기 서비스'로 가장 많이 선물한 종목이 거래건수 기준 삼성전자가 1위라고 밝혔다.주식 선물하기 서비스는 증권사 홈트레이딩시스템(HTS)이나 모바일트레이딩시스템(MTS)을 통해 주식을 선물할 수 있는 서비스다. 보유 중인 주식을 선택하고 수신인의 이름과 휴대전화 번호를 입력하면 선물할 수 있다.국내 주식 선물하기 거래 건수 전체에서 삼성전자는 9%나 차지했다.그 다음으로는 LG씨엔에스(4.0%), 삼성전자 우선주(2.4%) 순으로 나타났다.뒤이어 명인제약(2.3%), 두산에너빌리티(1.6%), 카카오(1.4%), 대한조선(1.3%) 등 순으로 선물 건수가 많았다.삼성전자와 삼성전자 우선주 선물건수 총합이 전체 국내주식 선물건수의 10분의 1 이상이었다.삼성전자는 한 주당 가격이 다른 대형 반도체주 대비 저렴해 선물 부담이 적다. 올해 미국발 기술주 훈풍에 국내 반도체주 주가가 고공행진해 추가 상승 여력이 크다는 증권가 분석이 나오면서 매수세가 높았던 것으로 보인다.해외주식의 경우 국내 개인 투자자들이 가장 많이 선물한 해외주식은 테슬라로 나타났다. 전체 해외 주식 선물하기 거래건수의 10%가 테슬라였다.인공지능(AI) 열풍 속 미국 기술주가 선물 목록에 대거 포진했다. 두 번째로 많이 선물한 종목은 엔비디아로 전체 거래건수의 9%가량이 몰렸다.뒤이어 팔란티어(5.0%), 알파벳 A(3.8%), 애플(3.5%), 아이온큐(2.8%) 등 순으로 많이 선물했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com