한미그룹은 2025년 12월 23일자로 지주회사 한미사이언스와 한미약품, 온라인팜, JVM 등 계열사의 2026년 정기 임원 인사를 단행했다고 24일 밝혔다.임원 인사 내용은 아래와 같다.■임원 승진 명단◇한미사이언스 (6명)<상무>△경영관리본부 재경팀 조정근<상무보>△컨슈머헬스본부 송탄사업장 나민수<이사>△경영관리본부 인사총무팀 김성환 △준법경영실 지연화 △Innovation본부 L&D전략팀 고동희 △의료기기본부 의료기기영업팀 김현목◇한미약품 (7명)<상무보>△국내사업본부 경기/인천권역 정민도 △팔탄제조본부 지원센터 박희성 △팔탄제조본부 평택고형제팀 최진명 △평택제조본부 바이오제조팀 손진모 △신제품개발본부 MA&GA팀 김상종<이사>△국내사업본부 데이터전략그룹 김하성 △R&D센터 항암기전팀 변주연◇온라인팜 (2명)<상무>△e-Biz사업본부 이상국<이사>△전략마케팅본부 JVM마케팅팀 진상혁◇JVM (3명)<전무>△R&D센터 김상욱<이사>△R&D센터 CX기획팀 최재호 △R&D센터 SW팀 공동현◇한미정밀화학 (1명)<상무>△사업본부 박철현◇북경한미약품 (6명)<고급총감>△法合部(법합부) 王宏宙(왕홍저우)<총감>△财务部(재무부) 임윤석 △R&D센터 刘家望(유가망) △成长战略室(성장전략실) 王嘉瑜(왕가유) △北中国事业部(북중국사업부) 周宏伟(주홍위) △南中国事业部(남중국사업부) 高燕(고연)민보름 기자 brmin@hankyung.com