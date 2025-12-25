임원 인사 내용은 아래와 같다.
■임원 승진 명단
◇한미사이언스 (6명)
<상무>
△경영관리본부 재경팀 조정근
<상무보>
△컨슈머헬스본부 송탄사업장 나민수
<이사>
△경영관리본부 인사총무팀 김성환 △준법경영실 지연화 △Innovation본부 L&D전략팀 고동희 △의료기기본부 의료기기영업팀 김현목
◇한미약품 (7명)
<상무보>
△국내사업본부 경기/인천권역 정민도 △팔탄제조본부 지원센터 박희성 △팔탄제조본부 평택고형제팀 최진명 △평택제조본부 바이오제조팀 손진모 △신제품개발본부 MA&GA팀 김상종
<이사>
△국내사업본부 데이터전략그룹 김하성 △R&D센터 항암기전팀 변주연
◇온라인팜 (2명)
<상무>
△e-Biz사업본부 이상국
<이사>
△전략마케팅본부 JVM마케팅팀 진상혁
◇JVM (3명)
<전무>
△R&D센터 김상욱
<이사>
△R&D센터 CX기획팀 최재호 △R&D센터 SW팀 공동현
◇한미정밀화학 (1명)
<상무>
△사업본부 박철현
◇북경한미약품 (6명)
<고급총감>
△法合部(법합부) 王宏宙(왕홍저우)
<총감>
△财务部(재무부) 임윤석 △R&D센터 刘家望(유가망) △成长战略室(성장전략실) 王嘉瑜(왕가유) △北中国事业部(북중국사업부) 周宏伟(주홍위) △南中国事业部(남중국사업부) 高燕(고연)
