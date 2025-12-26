연합뉴스

올해 10월 은행 연체율이 전월보다 올랐다. 정리된 연체 채권이 줄었고, 신규 연체가 늘어났기 때문이다.26일 금융감독원에 따르면, 10월 말 국내은행의 원화대출 연체율은 0.58%다. 전월말 대비 0.07%P 상승했다. 이는 전년 동월보다 0.10%P 오른 수준이다. 2018년 10월 0.58%를 기록한 이후, 7년 만에 가장 높다.10월에는 전달보다 새로 발생한 연체 채권이 늘었고, 연체 채권이 정리된 규모도 작았다. 10월 중 신규 연체 발생액은 2조 9000억원이다. 전월 대비 4000억원이 늘었다. 10월 연체채권 정리 규모는 1조 3000억원이다. 전월 대비 3조 5000억원이 줄었다.10월 신규연체율도 올랐다. 전월 대비 0.02%P 상승한 0.12%다. 신규연체율은 10월 중 신규 연체 발생액을 9월말 대출 잔액으로 나눈 값이다. 신규연체율은 전체 대출 가운데 이번 달 들어 처음으로 연체된 대출의 비중을 말한다.부문별로 봐도 기업대출, 가계대출 모두 올랐다. 기업대출 연체율은 0.69%로 전월말 대비 0.08%P 올랐다. 기업대출 중에서도 중소법인 연체율이 전월말 대비 0.12%P나 상승해 가장 큰 폭으로 올랐다. 가계대출 연체율은 0.42%다. 전월말 대비 0.03%P 상승했다. 주택담보대출 연체율은 0.03%P 상승한 0.42%, 주택담보대출을 제외한 가계대출은 0.10%P가 상승한 0.85%다.금감원은 "향후 개인사업자 등 취약부문과 업황 부진이 지속되고 있는 건설, 지방 부동산 등을 중심으로 부실이 확대될 우려가 있는 만큼 부실채권 상매각, 충당금 확충 등을 통해 충분한 손실흡수능력을 유지하도록 지속 유도할 것이다"라고 말했다. 상매각은 연체와 부실이 확대될 가능성이 있는 부실 채권을 다른 기관이나 투자자에게 팔아서 처리하는 것을 말한다. 충당금은 미래의 손실 위험에 대비하기 위해 예비 자금을 쌓아두는 것을 말한다.배현의 인턴기자 baehyeonui@hankyung.com