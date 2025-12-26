이재명 대통령이 16일 세종시 정부세종컨벤션센터에서 열린 보건복지부 업무보고에서 발언하고 있다. 2025.12.16. 사진=한경 김범준 기자

이재명 대통령이 취임 이후 처음으로 신년 연하장을 공개하며 새해 메시지를 전했다.26일 대통령실은 보도자료를 통해 이번 연하장이 국가 발전과 국민생활 안정을 위해 헌신한 각계 주요 인사와 국가 유공자, 사회적 배려 계층 등 4만5000여명에게 발송됐으며 주요 외국 정상들에게도 동시에 전달됐다고 밝혔다.대통령실은 “그동안 사회발전을 위해 애써 온 100세 이상 어르신, 올해 신생아를 출생할 예정인 예비 부모들도 송부 대상에 포함했다”며 “세대를 아우르는 포용과 연대의 의미를 담은 것”이라고 설명했다.이 대통령은 연하장에서 “수많은 도전과 역경 속에서도 우리는 서로를 믿고 의지하며 지금의 대한민국을 만들어 왔다”며 “앞으로 다가올 어떠한 어려움도 함께라면 반드시 이겨낼 수 있을 것이라고 확신한다”고 밝혔다.이어 “이 뜻깊은 여정을 위대한 '대한국민' 여러분과 동행할 수 있어 큰 자부심을 느낀다”며 “소망하는 모든 일이 이뤄지고 행복과 건강이 함께하는 2026년이 되기를 온 마음으로 기원한다”고 강조했다.연하장 배경에는 오는 29일 0시를 기해 공식 복귀하는 청와대와 주변 풍경이 산수화 스타일로 담겼다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com