국민 10명 중 6명 이상이 자신의 여가생활에 만족한다고 응답하며 여가생활 만족도가 2016년 이후 최고치를 기록했다.26일 문화체육관광부와 한국문화관광연구원이 발표한 ‘2025년 국민여가활동조사’ 결과에 따르면 조사 참여자의 64.0%가 여가생활에 대해 ‘매우 만족’, ‘만족’, ‘약간만족’이라고 답했다.이는 전년 대비 2.4%p(포인트) 상승한 수치로 2016년 조사 이후 가장 높은 수준이다.여가생활 만족도는 2019년 56.4%를 기록한 이후 코로나19 팬데믹의 영향으로 2021년 49.7%까지 하락했지만 이후 매년 꾸준히 상승세를 이어가고 있다.이번 만족도 상승은 여가활동의 양보다 질이 개선된 데 따른 결과로 분석된다. 국민 1인당 ‘한 번 이상 참여한 여가활동’의 평균 개수는 지난해 16.4개에서 15.7개로 줄었지만 ‘지속적으로 참여하는 여가활동’ 비율은 38.5%에서 43.2%로 늘었다.월평균 여가 시간도 3.7시간에서 3.8시간으로 소폭 증가했으며 스포츠 활동이나 문화예술 참여 등 참여형 여가 비중이 확대된 점도 긍정적인 영향을 미친것으로 풀이된다.여가활동 방식에서 ‘혼자서 즐긴다’는 응답이 56.6%로 작년 대비 1.7%포인트 증가했다.반면 가족이나 친구, 연인 등 가까운 지인과 함께하는 여가는 감소한 반면 동호회 회원이나 직장 동료 등 사회적 관계 속에서의 여가 동반 비율은 소폭 늘어난 것으로 나타났다.여가활동의 목적은 ‘개인의 즐거움’이 39.8%로 가장 높았고 ‘마음의 안정과 휴식’이라는 응답도 23.5%였다.‘근로자휴가조사’에서는 조사 시작 이해 가장 높은 연차 소진율을 기록했다. 근로자 1인당 부여된 연차 16.7일 중 평균 13.2일을 사용해 소진율은 79.4%에 달했다.5일 이상 장기휴가를 사용한 노동자 비율도 작년 대비 0.8%포인트 늘어난 9.8%로 집계됐다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com