엑소프록실, 유튜브 '카니를 찾아서'와 연말선물 기획전 진행

더마코스메틱 브랜드 엑소프록실(Exoproxyl)의 운영사 주식회사 에이지온(대표 서현선)은오는 30일까지 인기 유튜브 채널 '카니를 찾아서'와 협업해 연말 선물 기획전을 진행한다고 밝혔다.엑소프록실은 존스홉킨스대학교 바이오메디컬 엔지니어링 출신인 서현선 대표가 개발한 더마코스메티 브랜드로, 피부 본연의 건강한 빛을 되살리는 광채 케어에 집중하며 차별 화된 경쟁력을 구축해왔다. 브랜드 론칭 9개월 만인 올해 4월 GS홈쇼핑에 입점해 주목받았으며, 현재 전국 100여 개 약국에 입점하며 '약국 앰플'로 입소문을 타고 있다.이번 기획전은 엑소프록실이 대세 유튜브 채널과 함께 선보이는 첫 협업 행사로, 연말을 맞아 소비자에게 보다 합리적인 혜택을 제공하기 위해 기획됐다. 대표 제품인 '엑소좀 광채 앰플'을 중심으로 한 특별 구성과 함께, 전 제품에 대해 최대 50% 할인 혜택이 적용될 예정이다.엑소프록실 관계자는 "이번 협업은 브랜드의 핵심 기술력과 제품 경쟁력을 보다 많은 소 비자들이 부담 없이 경험할 수 있도록 마련한 자리"라며, "카니 특유의 친근하고 긍정적 인 콘텐츠 감성과 엑소프록실의 전문적인 더마코스메틱 이미지가 조화를 이루며, 연말 선물 시즌에 어울리는 만족도 높은 기획전이 될 것으로 기대한다"고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com