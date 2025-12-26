피노, 의료기기/제품 디자인으로 Design iT Award 2025 ‘Design Leader’s Choice’ 3관왕

피노는 글로벌 디자인 어워드 Design iT Award 2025에서 의료기기·제품 디자인으로 ‘Design Leader’s Choice’ 부문 3관왕에 선정됐다고 밝혔다. 이번 수상은 단순한 조형적 완성도를 넘어, 사용자 중심 설계와 기술·미학의 균형을 성공적으로 구현한 점에서 높은 평가를 받았다.수상작들은 의료 현장과 일상 환경에서의 사용성을 깊이 있게 분석한 디자인 접근이 특징이다. 이동형 의료기기는 슬림한 수직 실루엣과 안정적인 하부 구조를 통해 공간 효율성과 이동성을 동시에 확보했으며, 직관적인 디스플레이 배치와 정돈된 케이블 매니지먼트는 의료진의 사용 편의성을 극대화한다.또 다른 수상작인 스마트 도어락 디자인은 터치 인터페이스와 시각적 피드백을 중심으로 사용자 경험을 정교하게 설계했다. 빛을 활용한 인터랙션 요소는 조작 상태를 직관적으로 인지할 수 있도록 하며, 미니멀한 외형 속에 보안성과 감성적 디자인을 동시에 담아냈다는 점에서 심사위원들의 호평을 받았다.의료 보조 기기 및 카트형 장비 역시 기능 중심의 기존 의료기기 디자인에서 벗어나, 오브제로서의 조형미와 공간 친화적 디자인을 구현한 점이 인상적이다. 불필요한 요소를 배제한 구조, 위생 관리가 용이한 소재 선택, 그리고 실제 진료 환경을 고려한 인체공학적 설계는 ‘사용하는 디자인’의 본질을 명확히 보여준다는 평가다.이번 수상과 관련해 박범호 대표는 “이번 수상은 단순한 조형적 완성도가 아니라, 실제 사용 환경과 사용자의 경험을 얼마나 깊이 이해했는지에 대한 평가라고 생각한다”라며, “의료기기와 스마트 제품은 기술 이전에 사람을 위한 도구여야 한다. 피노는 앞으로도 기능, 사용성, 심미성이 균형을 이루는 디자인을 통해 글로벌 시장에서 신뢰받는 브랜드 가치를 만들어가겠다”고 말했다.Design iT Award 심사위원단은 “이번 수상작들은 기술적 복잡성을 디자인으로 정제해내며, 사용자 경험과 브랜드 아이덴티티를 동시에 강화한 사례”라며, “의료 및 스마트 제품 디자인의 미래 방향성을 제시한다”고 평가했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com