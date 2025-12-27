아시아나항공 항공기 / 연합뉴스

아시아나항공 임직원 1만여 명의 개인정보가 해킹을 통해 유출됐다. 이에 아시아나 측은 고객 정보가 유출된 것은 전혀 아니라고 말했다.아시아나항공은 25일 오후 사내 인트라넷 ‘텔레피아’가 해킹된 사실을 임직원에 공지했다. 선제 조치로 비밀번호를 임시로 변경했으니, 다른 곳에서 동일한 계정이나 비밀번호를 사용한다면 해당 계정 비밀번호도 함께 변경하라는 내용이다.텔레피아는 아시아나항공 및 계열사의 사내 인트라넷이다. 따라서 아시아나항공, 자회사, 협력사 임직원 정보가 모두 유출됐다. 유출된 정보에는 계정(ID), 비밀번호, 사번, 부서, 직급, 이름, 전화번호, e메일 주소 등이 포함된다.아시아나 측은 시스템 해킹 시점을 24일로 파악하고 있다. 회사 측은 해외 IP 주소의 비정상 접속을 최근에 확인했다.회사는 임직원들에게 해킹 사실 확인 즉시 원격 접속을 차단하고 한국 인터넷 진흥원(KISA) 신고 등 대응 조치를 취하라고 당부했다.아시아나항공과 대한항공은 현재 다른 인트라넷을 사용 중이다. 따라서 대한항공 직원들의 개인정보는 유출되지 않은 것으로 확인됐다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com