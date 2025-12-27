정청래 대표 "심각하게 본다" 첫 입장 발표

폭로 전 보좌진 "생계도 힘들다...끝까지 갈 것" 추가 입장

김병기 더불어민주당 원내대표가 24일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 자리하고 있다.(사진=최혁 기자)

더불어민주당 원내사령탑인 김병기 원내대표의 사생활 관련 비위 의혹을 둘러싼 논란에 정청래 대표가 26일 처음으로 "심각하게 본다"며 입장을 밝혔다.정 대표는 이날 기자회견에서 김 원내대표에 대한 질문에 "이 사태에 대해서 매우 심각하게 지켜보고 있다"며 "김 원내대표가 (어제 제게) 전화하셨고, 국민과 당원들께 송구하다는 취지로, 제게도 송구하단 취지로 말씀하셨다"고 전했다.이어 "당 대표로서 이런 일이 발생한 것에 대해 국민 여러분께 정말 죄송하고 송구스럽다. 사과드린다"며 "며칠 후 원내대표가 정리된 입장을 발표한다고 하니 저는 그때까지 지켜보겠다"고 밝혔다.앞서 박수현 수석대변인도 이날 MBC 라디오에 출연, "(사안을) 굉장히 중하게 보고 있다"며 "그래서 국민께 많은 질타를 받기도 한다"고 말했다.그는 김 원내대표의 거취 표명 가능성에는 "확신할 수는 없지만 예상해보면 '국민께 진심으로 사과드린다'(는 메시지일 것으로 보인다)"고 덧붙였다.당내 이런 분위기 탓에 김 원내대표 역시 자신의 거취에 대한 압박감을 느끼는 것으로 알려졌다. 다만 그가 원내대표직을 사퇴할지는 미지수다.해당 보좌진의 폭로가 사실과 다를뿐더러 의도적으로 왜곡했다는 게 김 원내대표의 주장이다. 하지만 폭로한 전 보좌진 역시 해당 사안을 멈추지 않을 것으로 보인다.전 보좌진은 "김 원내대표가 지난 1년간 협박과 갖은 가해행위를 했고, 직원들의 직장도 뺐었다"며 "당장의 생계도 어렵다. 그럼에도 불구하고 끝까지 진실을 밝힐 것"이라고 추가 입장을 밝히기도 했다.원내 투톱인 김 원내대표의 사생활 비위 의혹이 당 안팍에서 좋지 않은 영향을 미치는 건 사실이다.엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 20일부터 24일까지 만 18세 이상 1003명을 대상으로 진행해 25일 공개한 NBS 정당 지지도 조사에서 더불어민주당은 2주 전보다 3%포인트(p) 내린 41%로 조사됐다. 국민의힘은 직전 조사와 동일한 20%를 기록했다.이번 조사는 국내 통신 3사가 제공하는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화면접조사로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p. 응답률 15.2%. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.강홍민 기자 khm@hankyung.com