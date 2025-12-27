사진=연합뉴스

"내란 이후의 세상은 조국혁신당이 책임지겠다."조국 조국혁신당 대표가 27일 전북을 찾아 윤석열 전 대통령 부부와 내란 사태를 언급하며 이같이 밝혔다.조 대표는 이날 오전 정읍시 샘고을시장을 방문해 시민들과 만난 자리에서 "윤석열과 김건희는 모두 감옥에 갔고, 내란 일당은 법의 심판을 받고 있다"며 이같이 말했다.그는 이어 "전북은 오랜 기간 특정 정당의 독점 정치가 이어져 왔다"며 "더불어민주당을 존경하고 함께 손잡고 일하고 있지만, 조국혁신당이 더 잘할 수 있다고 자신한다"고 강조했다.그러면서 "전북 발전을 위해 조국혁신당을 지지해 달라"고 호소했다. 민주당 지지 성향이 강한 전북에서 조국혁신당을 대안 세력으로 부각해 범여권 내부의 건전한 경쟁 구도를 만들겠다는 취지로 풀이된다.조 대표는 지역 비전도 제시했다. 그는 "기회를 주신다면 삶의 질 지수 1위 지역을 만들겠다"며 "우리는 이미 준비돼 있고, 열심히 일할 각오가 돼 있다. 한 번만 기회를 달라"고 말했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com