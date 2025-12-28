국민들 10년 새 취업활동시간 20%↓…교제시간은 2∼3배 늘어

지난 10년간 우리 국민의 주된 취업활동(근로) 시간이 평일 기준 20%가량 줄어든 반면, 가족·친구 등과의 교제 시간은 2∼3배 늘어났다는 연구 결과가 나왔다.28일 이경희 한국노동연구원 선임연구원 등 연구진은 '제27차(2024년) 한국노동패널조사'(5894가구·가구원 1만1935명 응답) 결과를 분석한 '제27차년도 한국 가구와 개인의 경제활동' 보고서에 이 같은 분석을 담았다.우리 국민의 하루는 크게 수면, 취업활동, 여가활동 등으로 이뤄진 가운데, 특히 평일과 주말의 차이가 뚜렷했다.평일에는 근로와 통근을 포함한 일자리 관련 활동이 하루 중 상당부분(약 4.85시간)을 차지한 반면, 주말에는 일자리 활동 비중이 급감하고 여가 및 교제활동 시간이 증가하는 경향을 보였다.특히 일요일의 여가활동 시간은 333.7분(약 5.6시간)으로, 평일 대비 약 1.4배 확대돼 주중의 제한된 여가를 주말에 보충하는 생활 패턴이 나타났다.수면시간은 평일보다 주말에 평균 20∼40분 더 길었는데 이는 노동으로 인한 피로 회복과 휴식 수요가 주말에 집중되는 '회복적 수면 패턴'을 시사한다고 연구진은 해석했다.또 17차(2014년)와 27차 조사 결과를 비교해 개인의 일상생활에서의 시간 사용 변화를 살펴보면, 지난 10년간 노동시간 감소와 여가 및 교제 활동 확대가 두드러졌다.주된 취업활동 시간은 전반적으로 감소했는데, 특히 평일 기준 주된 취업활동 시간은 320.2분(5.3시간)에서 257.5분(4.3시간)으로 1시간(약 20%) 줄었다. 이는 근로시간 단축 정책의 점진적 정착, 주 5일제의 보편화, 그리고 사회 전반의 '워라밸' 의식 확산이 복합적으로 작용한 결과로 보인다고 연구진은 분석했다.교제 활동은 평일 기준 35분에서 102.2분으로, 일요일 기준 79.1분에서 167.1분으로 대폭 증가했다. 가족·친지와의 교제 시간 확대가 두드러졌는데, 코로나19 팬데믹 이후 가족 중심 생활방식이 강화된 사회적 변화를 일정 부분 반영한다고 연구진은 해석했다.연구진은 또 자녀돌봄 및 가사활동 시간은 지난 10년간 큰 변화가 관찰되지 않아 가족 내 무급노동 부담이 여전히 완화되지 않았음을 시사한다고 봤다.성별 분석 결과를 보면 여전히 여성은 가사·자녀 돌봄 활동에 많은 시간을 사용하고, 남성은 취업 활동에 더 높은 비중을 두고 있었다.다만 10년 전과 비교하면 남성의 가사·돌봄 참여는 소폭 증가한 반면, 여성의 취업활동 감소 폭은 (남성에 비해) 상대적으로 작아지는 등 성 역할 분업 구조가 완만하게나마 변화하는 움직임을 보였다.연령대별 분석에서는, 청년층은 여가·관계 중심, 중장년층은 일·가정 병행, 고령층은 휴식·가족 중심으로 전환되는 생애주기적 특성이 뚜렷하게 보였다.연구진은 한국인의 생활 패턴이 과거의 '노동 중심 구조'에서 점차 '여가·가족 중심 구조'로 재편되는 과도기적 단계에 있음을 보여준다고 해석했다.이 밖에 연구진은 가구의 가계경제, 임금근로자 특성 등도 분석했다.2024년 가구별 명목 연간 총소득은 6116만원(월평균 약 510만원)으로 전년 대비 다소 증가했으나, 실질 소득으로 환산하면 5480만원으로 전년 대비 150만원 감소했다.월평균 생활비는 전년보다 3만원 증가한 277만원이었다. 저축을 조금이라도 하는 가구의 비중은 69.9%였으며, 월평균 저축액은 77만3천원이었다. 임금근로자의 월 평균 임금은 319만6천원으로, 여성(241만 9천원)이 남성(369만6천원)의 66.1%에 불과했다.비정규직 비중, 비경제활동 상태로 이행할 가능성 등은 남성보다 여성이 높았고, 취업지속 가능성은 여성이 낮은 것으로 나타났다.강홍민 기자 khm@hankyung.com