28일 금융권에 따르면 은행들이 새해를 앞두고 가계대출 완화에 나설 조짐을 보이자 금융당국이 연초에도 관리 고삐를 죄겠다는 경고성 메시지를 내고 있다.
이는 매년 반복돼 온 연초 대출 급증에 따른 한도 초과로 인해 연말에 대출이 막히는 악순환을 차단하기 위한 조치로 보인다.
실제로 주요 시중은행들은 지난해 1월 주택담보대출 및 생활안정자금 대출 한도를 늘리거나 폐지하고 대출 모집인을 통한 대출을 다시 취급하는 등 연말에 적용했던 가계대출을 줄줄이 완화한 바 있다.
금융위원회는 다음달 13일경 가계부채 점검회의를 개최하고 연초 가계대출 철저한 관리를 당부할 것으로 알려졌다.
금융당국은 그간 월별·분기별 관리를 통해 대출 총량을 억제해왔지만 새해에는 월별 관리에 더 집중할 것으로 예상된다.
특히 내년 2월 확정되는 새 대출 목표 한도에서 올해 목표치 초과분만큼을 깎는 ‘페널티’도 적용하기로 했다.
이 조치가 적용되면 KB국민은행과 카카오뱅크 등 올해 대출 한도를 초과한 여러 금융기관들의 내년 대출한도는 더욱 줄어들 것으로 보인다.
한도는 줄어드는 반면 금리는 오르면서 실수요자들의 대출 여건은 새해에도 크게 개선되지 않을 것이라는 전망이 나오고 있다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
