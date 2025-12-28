서울 시내 한 시중 은행 ATM 모습. 사진=뉴스1

다가오는 새해에도 은행에서 대출을 받는 것이 녹록치 않을 것으로 관측된다.28일 금융권에 따르면 은행들이 새해를 앞두고 가계대출 완화에 나설 조짐을 보이자 금융당국이 연초에도 관리 고삐를 죄겠다는 경고성 메시지를 내고 있다.이는 매년 반복돼 온 연초 대출 급증에 따른 한도 초과로 인해 연말에 대출이 막히는 악순환을 차단하기 위한 조치로 보인다.실제로 주요 시중은행들은 지난해 1월 주택담보대출 및 생활안정자금 대출 한도를 늘리거나 폐지하고 대출 모집인을 통한 대출을 다시 취급하는 등 연말에 적용했던 가계대출을 줄줄이 완화한 바 있다.금융위원회는 다음달 13일경 가계부채 점검회의를 개최하고 연초 가계대출 철저한 관리를 당부할 것으로 알려졌다.금융당국은 그간 월별·분기별 관리를 통해 대출 총량을 억제해왔지만 새해에는 월별 관리에 더 집중할 것으로 예상된다.특히 내년 2월 확정되는 새 대출 목표 한도에서 올해 목표치 초과분만큼을 깎는 ‘페널티’도 적용하기로 했다.이 조치가 적용되면 KB국민은행과 카카오뱅크 등 올해 대출 한도를 초과한 여러 금융기관들의 내년 대출한도는 더욱 줄어들 것으로 보인다.한도는 줄어드는 반면 금리는 오르면서 실수요자들의 대출 여건은 새해에도 크게 개선되지 않을 것이라는 전망이 나오고 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com