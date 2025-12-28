대통령실이 청와대에서 업무를 시작한 22일 춘추관으로 관계자들이 출입하고 있다. 2025.12.22 사진 =한경 김범준 기자

대통령실이 청와대 순차 이전을 진행 중인 21일 서울 종로구 정부서울청사에서 바라본 청와대 모습. 사진=뉴스1

약 3년 7개월 만에 대통령 집무 공간이 다시 청와대로 돌아가며 오는 29일 공식적으로 재개된다.28일 대통령실에 따르면 이재명 대통령은 29일 청와대로 처음 출근한다. 이에 앞서 이날 오전 0시에는 용산 대통령실에 걸려 있던 봉황기가 내려가고 동시에 청와대에 봉황기가 다시 걸린다.봉황기는 대한민국 국가수반을 상징하는 깃발로 대통령의 주 집무실이 있는 장소에 상시 게양된다. 대통령실의 공식 명칭도 다시 ‘청와대’로 환원된다.이 대통령의 청와대 복귀는 12·3 비상계엄 사태와 탄핵 정국 등으로 얼룩졌던 용산 대통령실 체제와의 정치적 단절을 상징적으로 보여준다는 해석이 나온다.연내 집무실 이전을 마무리한 것 역시 새해부터는 새로운 국정 기조 아해 본격적인 도약에 나서겠다는 의지가 반영된 것으로 풀이된다.다만 청와대는 지리적 특성과 굴곡진 현대사 속에 민심과 동떨어진 ‘구중궁궐’, 권위주의적 권력의 상징이라는 비판을 받아온 공간이기도 한다.대통령실 역시 이러한 문제를 의식해 업무 공간 구성에 상당한 신경을 쓴 것으로 전해진다.이 대통령은 청와대 본관과 여민관에 마련된 집무실 가운데 여민관 집무실에서 대부분의 업무를 수행할 전망이다. 비서실장·정책실장·안보실장 등 핵심 참모인 이른바 ‘3실장’의 사무실도 여민관에 배치돼 있다.대통령과 참모들이 ‘1분 거리’에서 수시로 소통할 수 있도록 해 권력 집중이나 거리로 인한 소통 단절을 최소화하고 정책 집행의 효율성을 높이겠다는 취지다.과거 청와대에서 반복됐던 ‘불통 논란’은 상당 부분 완화될 것이라는 기대도 나오고 있다.다만 이번 청와대 복귀가 장기적으로 이어질지는 미지수다. 이 대통령이 임기 내에 집무실을 세종으로 옮기겠다는 의지를 보여 왔기 때문이다.실제로 이 대통령은 주변에 “퇴임은 세종시에서 할 수도 있겠다”는 취지의 언급을 한 것으로 알려졌다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com