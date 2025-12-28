서울 시내 한 부동산 중개업소. 2025.12.24 사진=연합뉴스

서울 가구의 44.1%는 자가이며 25.4%는 전제 28.0%는 월세로 거주하고 있으며 평균 주거 만족도가 직전 조사보다 소폭 상승한 것으로 나타났다.28일 서울시가 발표한 ‘2024 서울시 주거실태조사’ 결과에 따르면 자가 점유율은 2024년 기준 44.1%로 2022년과 동일했으며 전세 거주 가구는 25.4%, 월세 거주 가구는 28.0%로 집계됐다.평균 거주 기간은 7.3년으로 직전 조사 6.2년보다 늘어나 주거 안정성이 개선됐다.국토교통부 최저 주거기준에 미달 가구 비율은 5.3%감소했으며 반지하 거주 가구는2.5%로 줄었다. 최근 15년 내 전세.월세에서 자가로 전환한 비율은 31.5%로 직전 조사 보다 소폭 낮아졌다.지역별로는 강남권 임차 가구의 자가 전환 비율이 30.5%, 강북권은 32.6%로 나타났다. 평균 주거 만족도는 4점 만점에 3.01점으로 2년 전보다 상승했고 주거환경 만족도는 3.06점으로 직전 조사보다 높아졌다.특히 공원·녹지 만족도가 크게 개선돼 ‘정원도시 서울’ 정책 효과가 반영된 것으로 분석했다.서울시는 이번 조사에서 자치구별 주거실태도 처음 공개했다. 평균 거주 기간이 가장 긴 자치구는 노원구 9.3년, 구로구 8.7년, 도봉구 8.3년 순이었다.청년 가구 비율은 관악구 45.2%와 광진구 33.2%가 높았고 신혼부부 비율은 강동구 10.6%, 성동구 9.8%가 높았다.고령 가구 비율은 도봉구가 33.2%로 가장 높았다.서울시는 이번 조사 결과를 바탕으로 주요 주거 정책의 체감도를 평가하고 조사 결과와 함께 ‘2024년 서울시 주거실태조사’ 마이크로 데이터도 공개할 예정이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com