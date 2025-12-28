박주민 더불어민주당 의원(연합뉴스)

김병기 더불어민주당 원내대표를 둘러싼 사적 비위 의혹이 잇따라 제기되는 가운데, 여당에서도 김 원내대표에 대한 지적이 나오고 있다.같은 당 소속 박주민 의원은 "저 같으면 당에 부담을 주지 않는 방향으로 고민했을 것"이라며 김 원내대표의 거취에 대한 의견을 표했다.박 의원은 26일 밤 cpbc 라디오 '김준일의 뉴스공감'에 출연해 김 원내대표 관련 질문을 받고 "일단 사실관계가 분명히 밝혀져야 하고, 사실관계에 따른 조치가 필요하다"며 "정말 개인적인 입장을 좀 말씀드리면 저 같으면 아마 이런 얘기가 나오면 굉장히 깊게 고민했을 것"이라며 이같이 밝혔다.이어 "처신에 대해, 앞으로의 행보에 대해서도, 의혹을 받는 것 자체도 상당히 문제가 있다고 저 같은 경우에는 인식할 것 같다"고 했다.'김 원내대표가 내려와야 한다는 입장이냐'는 진행자의 질문에 박 의원은 "거취 문제를 직접적으로 언급하기는 어렵다"며 "저 같은 경우에는 당에 부담을 안 주는 방법과 방향으로 고민할 것이다. 그 정도로만 말하겠다"고 답했다.박 의원은 현재 당내 분위기에 대해 "당원들은 이 상황이 매우 엄중하다고 인식하고 있다"며 "당내에서도 당의 도덕성에 흠결이 가 개혁의 속도가 떨어지는 일은 없도록 기민하고 신속하게 움직여야 한다는 목소리가 높다"고 전했다.김병기 원내대표는 최근 국회 국토교통위원회 소속으로 활동하던 당시, 피감기관인 대한항공으로부터 고가의 식사 및 숙박권을 제공받았다는 의혹에 휩싸였다. 여기에 가족의 공항 의전 요청 의혹, 지역 병원 진료 특혜 의혹, 국정원에 재직 중인 아들의 업무를 보좌진에게 지시했다는 의혹 등도 추가로 이어지고 있다.강홍민 기자 khm@hankyung.com