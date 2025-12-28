김범석 쿠팡 의장(한경DB)

쿠팡 창업주인 김범석 쿠팡Inc. 이사회 의장이 오는 30∼31일 열리는 국회 연석 청문회 불출석 의사를 밝히면서 다시 도마 위에 올랐다. 사고 한 달 여만에 사과는 했으나 청문회에는 불참한다는 것이다.이에 더불어민주당은 청문회를 지켜본 뒤 필요시 국정조사와 입국금지 조치 등을 검토하겠다는 방침이다.28일 국회 과학기술정보방송통신위원회 위원장인 더불어민주당 최민희 의원은 이날 페이스북을 통해 김 의장과 동생인 김유석 쿠팡 부사장, 강한승 전 쿠팡 대표의 불출석 사유서를 공개했다.김 의장은 "현재 해외 거주 중으로, 2025년 12월 30일과 31일에 기존 예정된 일정으로 인한 부득이한 사유로 청문회에 출석이 어렵다"고 이유를 밝혔다. 김 부사장도 같은 내용의 불출석 사유서를 제출했다.강 전 대표는 "개인정보 사고 발생 전인 2025년 5월 말에 쿠팡 대표직을 사임했고 그 후 현재까지 미국에서 거주하며 근무하고 있다"며 "대표이사를 사임한 지 이미 7개월이 경과했다"고 적었다.김 의장은 지난 17일 과방위의 쿠팡 개인정보 유출 사태 관련 청문회에 나오지 않았다. 당시에도 비즈니스 일정이 있어 나오기 어렵다는 불출석 사유서를 사전에 제출했다.최 의원은 연석청문회에도 나올 수 없다는 김 의장 등을 향해 "대한민국과 국민들, 그리고 국회를 무시하고 우롱하는 행위가 계속되고 있다"며 "결코 용납할 수 없으며, 국회는 국회의 일을 다 하겠다"고 강조했다.김 의장은 이날 쿠팡의 개인정보 유출 사고와 관련 "창업자이자 의장으로서 진심으로 사과드린다"며 "사고 직후 미흡했던 초기 대응과 소통 부족을 인정한다"고 밝혔다.이 소식을 접한 누리꾼들은 "영원히 오지말고 쿠팡도 가져가라(heey****)", "한국에서 사업을 하지마 그럼(best****)" 등 부정적인 반응을 보였다.강홍민 기자 khm@hankyung.com