자살유족 아동·북한이탈청년·소아 환아 지원 위해 뜻 모아

26일 열린 한국생명존중희망재단 꿈자람 기부금 전달식 모습. 왼쪽부터 한국생명존중희망재단 황태연 이사장, 프로골퍼 신지애 선수, 두산건설 오세욱 상무가 참석했다. 사진=두산건설

두산건설은 26일 연말을 맞아 두산건설이 후원하는 프로골퍼 신지애 선수와 함께 매칭그랜트(Matching Grant) 방식으로 총 7000만 원을 기부했다고 밝혔다.기부금은 신지애 선수가 기부한 3500만 원에 두산건설이 동일한 금액을 더하는 방식으로 조성됐다. 두산건설 기부금은 임직원 급여의 끝전을 모은 ‘우수리 적립금’을 바탕으로 마련됐다.신지애 선수와 두산건설은 올해 서브 후원 계약으로 인연을 맺은 뒤, 후원 파트너십을 사회공헌으로 확장하는 차원에서 이번 기부를 첫 공동 프로젝트로 진행했다.신지애 선수의 꾸준한 나눔 활동을 벌여왔으며, 이에 공감한 두산건설이 뜻을 함께하기로 결정하며 이번 기부를 마련했다.기부금은 ▲한국생명존중희망재단 ▲우리들의 성장이야기 ▲연세대학교 의료원 세브란스 어린이병원 3개 기관에 전달됐다.한국생명존중희망재단에는 자살유족 아동·청소년의 건강한 성장을 지원하는 ‘꿈자람 사업’ 기금에 쓰이도록 4000만 원이 전달됐다. 신지애 선수는 2017년 첫 기부를 시작으로 9년째 자살유족 아동을 위한 후원을 이어왔으며, 이번 기부를 포함해 신지애 선수의 해당 분야 누적 기부금은 1억500만원에 달한다.전달된 기부금은 자살유족 아동·청소년의 치료비, 교육비, 문화생활비 지원 등에 사용된다.북한이탈청년들의 안정적인 자립을 돕는 ‘우리들의 성장이야기’에는 1000만원의 기부금이 전달됐다. 신지애 선수는 2017년부터 북한이탈청소년 그룹홈(공동생활가정)을 직접 방문하고 청소년들이 자립할 수 있도록 지속적인 응원과 지원을 이어왔다.연세대학교 의료원에도 세브란스 어린이병원 발전 기금으로 2000만원이 전달됐다. 해당 기부금은 소아 환아의 치료 환경 개선과 의료 서비스 향상을 위해 사용된다.신지애 선수는 “오랜 시간 이어온 나눔을 올해도 계속할 수 있어 감사한 마음”이라며 “두산건설이 함께해주신 덕분에 더 많은 곳에 희망을 전할 수 있게 됐다”고 말했다.그는 “아이들이 우리 사회의 따뜻한 온기를 느끼며 희망을 잃지 않고 각자의 꿈을 향해 나아가길 진심으로 바란다”고 덧붙였다.두산건설 관계자는 “신지애 선수의 선한 영향력에 깊이 공감해 이번 후원에 함께하게 됐다”며 “앞으로도 스포츠 후원을 넘어 사회적 가치를 함께 만들어가며 다양한 나눔 활동을 지속해 나갈 것”이라고 밝혔다.민보름 기자 brmin@hankyung.com