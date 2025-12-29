서울 종로구 정인보석에 골드바와 실버바가 놓여있다.사진=연합뉴스

인천공항본부세관은 해외에서 구매한 골드바에 적용되는 관세와 부가가치세가 국내 판매 시 발생할 수 있는 시세 차익을 넘어설 위험이 있어 소비자들이 이에 대한 주의가 필요하다고 경고했다.특히 해외에서 금·은을 구매하고 국내로 수입할 때 부과되는 세금이 예상보다 클 수 있어 이로 인한 손해를 볼 위험이 있다.29일 인천공항본부세관에 따르면 올해 11월 말까지 인천공항을 통해 수입된 금·은 세공품이 1086건, 893만 달러에 달하며 전년 동기 대비 금액과 건수가 각각 124%, 202% 증가했다.특히 투자용 금화·은화도 급증해 4084건, 2801만 달러를 기록하며 금액은 무려 572% 증가했다. 이는 국제 금·은 시세가 최고치를 기록하면서 투자자들이 늘어난 결과다.골드바와 실버바와 같은 금·은 세공품은 국내에 수입될 때 8%의 관세와 10% 부과가치세가 부과된다.해외에서 저렴한 시세와 국내에서의 프리미엄 가격 차이를 계산했을 때 투자 수익이 예상보다 적거나 아예 손실을 볼 수도 있다.반면 캐나다의 메이플 은화나 미국의 이글 은화와 같은 각국 정부가 발행한 금화와 은화는 세금 부과 방식이 다르다.이들 제품은 원재료 시세에 따라 가치가 변동하는 상품으로 간주 되기 때문에 관세는 0%가 적용된다. 하지만 부가가치세 10%는 납부 해야 한다.박헌 인천공항본부세관장은 “연말연시를 맞이해 선물용, 투자용 귀금속 제품의 해외직구가 더욱 증가할 것으로 예상된다”며“물품 구매 전 반드시 물품별 세율을 충분히 숙지해 통관 과정에서 당황하는 일이 없도록 주의해 달라”고 전했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com