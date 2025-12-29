젠스타메이트, 부동산 자산·호텔 운영권 이전 조율 마쳐

코트야드 메리어트 호텔 전경. 사진=젠스타메이트

국내 최대 상업용 부동산 서비스 기업 젠스타메이트가 서울 중구 남대문로 소재 ‘코트야드 바이 메리어트 남대문’ 호텔 매각을 성공적으로 완료했다고 29일 밝혔다.KT&G가 보유하다 매도해 지난 11월 태광산업이 대주주인 태광1호리츠가 매수계약을 체결했다. 거래가액은 2540억원이다.‘코트야드 바이 메리어트 남대문’은 지하 5층~지상 20층 총 400개 객실을 갖춘 연면적 3만1,836㎡(약 9,630평) 규모의 4성급 호텔이다. 2016년 3월 준공됐다. 시청역, 서울역, 회현역 인근에 위치해 대중교통 접근성이 우수하며, 명동관광특구와 인접해 외국인 관광객 수요를 안정적으로 흡수할 수 있는 입지로 꼽힌다.또 해당 호텔은 메리어트의 프리미엄 라인인 ‘어퍼업스케일(Upper-Tier Upscale)’ 등급으로 운영되고 있어, 호텔 투자시장에서 우량 자산으로서의 희소성이 높다는 평가를 받고 있다. 앞으로 서울역·시청 권역의 인프라 확충, GTX-A·B 노선 개통 및 인근 복합개발에 따른 비즈니스 수요까지 동시에 확보할 수 있을 것으로 기대된다.이번 거래는 호텔 자산 매매와 운영권 이전을 동시에 수반하는 복합 구조로, 매도자·투자자·운영사 등 다수의 이해관계자 간 정교한 조율이 요구되는 고난도 딜이었다는 설명이다.윤성준 젠스타메이트 CM본부장은 “일반적인 호텔 자산 거래와 달리 매도자, 매수자, 호텔 운영사 간 다양한 이해관계를 조율하는 과정이 복잡했지만 각 당사자 간 긴밀한 협의와 조율을 통해 연내 안정적인 클로징을 이끌어 낼 수 있었다”며 “앞으로도 호텔과 오피스 등 프라임 자산을 중심으로 전문성과 실행력을 갖춘 매각 자문 서비스를 지속해 나갈 것”이라고 강조했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com