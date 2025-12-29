부산항 신선대·감만·신감만부두에 수출입 화물이 쌓여있는 모습. 2025.2.3 사진=연합뉴스

산업통산부 제공

한국이 77년 만에 최초 수출 7000억 달러를 돌파하며 세계 6위에 올랐다.29일 산업통상부·관세청에 따르면 이날 오후 1시3분 기준 올해 연간 누적 수출액 7000억달러를 달성한 것으로 잠정 집계됐다.한국의 연간 수출 규모는 1995년 1000억 달러, 2004년 2000억 달러, 2006년 3000억 달러, 2008년 4000억 달러, 2011년 5000억 달러, 2018년 60000억 달러를 각각 넘기며 빠르게 증가했다.특히 수출 7000억 달러는 2018년 6000억 달러 달성 이후 7년 만에 이룬 성과다.한국은 미국(2000년), 독일(2003년), 중국(2005년), 일본(2007년), 네덜란드(2018년)에 이어 수출 7000억 달러를 돌파한 세계 6번째 나라가 됐다.올해 초만 해도 미국발 관세 충격과 보호무역 확산 등 어려운 통상환경으로 인해 우리 수출은 고전할 것으로 예상됐다.실제로 상반기 수출이 감소했으나 새 정부 출범 이후 시장 신뢰가 회복되고 대미 관세 협상 타결 등 불확실성이 해소되면서 지난 6월부터 무서운 뒷심을 발휘했다.올해 수출은 미국과 중국의 경제 불확실성 속에서도 반도체, 자동차, 선박, 바이오 등 주요 산업의 굳건한 성장과 함께 강세를 보였다.또한 한류와 산업이 선순환을 이루며 식품, 화장품 등이 새로운 수출 동력으로 자리매김하는 등 수출 산업 다변화를 이뤄냈다.여기에 아세안·유럽연합(EU)·중남미 등 새로운 시장도 빠르게 성장하고 있다. 지난 9월까지 수출 중소기업의 수출액·기업 수가 역대 최대 실적을 기록하며 수출 저변도 확대됐다.정부는 내년에도 수출과 외국인 투자가 지속적으로 증가할 수 있도록 산업 경쟁력 강화와 수출 시장 다변화에 집중할 계획이다.정부 관계자는 “미국 관세와 보호무역 확산 등 어려운 통상환경 속에도 위기를 기회러 전환하며 국민과 기업의 저력을 확인한 값진 성과”라며 “내수 부진 속에서도 수출이 경제성장과 일자리 창출을 견인하고 무역수지 흑자를 통해 경제 안정성을 유지한 점에 의의가 있다”고 밝혔다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com