명륜진사갈비, 7년째 연말 맞아 쪽방촌 연탄나눔 봉사활동 진행

지난 26일 ㈜명륜당이 운영하고 있는 숯불돼지갈비 프랜차이즈 명륜진사갈비의 임직원과 가맹점주가 서울특별시 노원구 소재의 쪽방촌을 찾아 난방 취약계층을 위한 사랑의 연탄 나눔 봉사활동을 진행했다고 밝혔다.이번 연탄 나눔 봉사에는 명륜진사갈비의 임직원을 비롯하여 쪽방촌 인근 가맹점주가 함께했고, 남양주 별내점, 의정부 신곡점, 서울 도봉산점, 서울 묵동점, 의정부 녹양점, 의정부 금오점, 서울 쌍문점, 서울 하월곡점, 서울 미아사거리점, 구리갈매점 외 본사 임직원이 동참했다.명륜진사갈비는 연탄 지원과 더불어 쪽방촌 독거노인을 위한 명륜진사갈비 식사권도 함께 전달했다. 이를 통해 난방 취약계층의 따듯한 겨울나기를 지원하고, 지역사회의 소외된 이웃을 위한 관심과 나눔의 가치를 실천했다.봉사활동에 참여한 한 가맹점주는 "가맹본사와 가맹점이 함께 지역사회를 위해 봉사할 수 있어 매우 뜻깊었다"며 "앞으로도 이런 의미 있는 활동에 적극적으로 동참하고 싶다"고 소감을 전했다.명륜진사갈비 관계자는 "추운 겨울을 보내고 계신 어르신들에게 조금이나마 도움이 되길 바라는 마음으로 이번 봉사활동을 준비했다"며 "앞으로도 지역사회와 상생하며 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 나눔 활동을 이어 나갈 계획"이라고 밝혔다.명륜진사갈비는 지난 2019년부터 임직원과 전속모델, 가맹점주들로 구성된 '명륜나눔봉사단'을 통해 무료 급식소 배식 봉사활동, 화재 취약계층 후원, 장애 아동 후원, 자립준비청년 후원, 독거 어르신 도시락 지원, 해양 환경정화 봉사활동 등 다양한 분야에서 사회공헌활동을 펼쳐왔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com