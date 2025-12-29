기금 운용에 따른 수익률 20% 기록

1988년 제도 도입 이래 가장 높아

사진=한국경제신문

올해 국민연금의 기금 운용에 따른 수익률이 역대 최고치인 20%를 기록한 것으로 나타났다. 기금 규모는 총 1473조원으로 증가했다.보건복지부는 29일 "12월 잠정치를 기준으로 했을 때 올해 국민연금 기금수익률이 약 20%를 기록할 것"이라고 전망했다.수익률 20%는 1988년 국민연금 제도 도입 이래 가장 높은 수치다. 지난해 수익률 15%를 훨씬 웃돈다.국민연금의 올해 성과는 대부분 국내·외 주식에서 나왔다.잠정치를 기준으로 했을 때 자산군별 수익률은 국내주식 약 78%, 해외주식 약 25%, 대체투자 약 8%, 해외채권 약 7%, 국내채권 약 1% 순이었다.기금 운용 성과가 역대 최대치를 기록함에 따라 기금 규모도 지난해 말 1213조원보다 260조원(21.4%) 증가했다.늘어난 260조원은 지난해 연금 급여 지출 44조원의 5.9배에 이른다.정부는 향후 보험료율 조정에 따라 보험료 수입이 늘면 기금 규모가 더 커지고, 자산 운용도 적극적으로 할 수 있을 것으로 내다봤다.정부는 자산 배분 체계 개선, 전문 운용인력을 포함한 인프라 확충 등을 통해 수익률을 연 4.5%(장기추계 기준)에서 연 5.5%로 올린다는 계획이다.김정우 기자 enyou@hankyung.com