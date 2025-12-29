"그냥 줘도 모자랄 판에" 쿠팡, 보상안 조건까지 걸었다

카테고리별로 사용 금액 제한

고가 상품군 쿠팡트래블·알럭스 사용 시 추가금 지불 가능성도

◆ 쿠팡이츠·알럭스 안 쓰면 '2만5000원' 못써

◆ 조건 내건 쿠팡, 진심 담긴 것 맞나

쿠팡이 오늘(29일) 개인정보 유출 사태에 대한 보상안을 내놓았다. 고객 신뢰를 복원하겠다고 말하면서 카테고리별로 사용 금액 제한을 걸고, 고가의 상품군(알럭스)으로 사용을 유도하고 있다. 심지어 쿠팡은 '탈퇴 고객에도 지급한다'고 강조했으나 이 보상안을 사용하기 위해서는 다시 쿠팡을 이용해야 한다는 문제가 있다.이날 쿠팡은 개인정보 유출 사고에 대한 책임을 통감하고 고객 신뢰를 복원하기 위해 1조6850억원 규모의 고객 보상안을 시행할 계획이라고 밝혔다.보상 금액은 총 5만원이다. 구체적으로는 로켓배송·로켓직구·판매자 로켓·마켓플레이스 쿠팡 전 상품(5천원), 쿠팡이츠(5천원), 쿠팡트래블 상품(2만원), 알럭스 상품(2만원) 등 고객당 총 5만원 상당의 1회 사용이 가능한 4가지 구매 이용권을 지급한다.해롤드 로저스 한국 쿠팡 임시대표는 “쿠팡의 모든 임직원은 최근의 개인정보 유출 사태가 고객에게 얼마나 큰 우려와 심려를 끼쳤는지 깊이 반성하고 있다”며 “고객을 위한 책임감 있는 조치를 취하는 차원에서 보상안을 마련했다”고 밝혔다.쿠팡은 내년 1월 15일부터 구매이용권을 고객들에게 지급한다. 대상은 지난 11월 말 개인정보 유출 통지를 받은 3370만 계정의 고객이다. 와우회원·일반회원 모두 똑같이 지급한다. 개인정보 유출 통지를 받은 쿠팡의 탈퇴 고객도 포함이다. 향후 3370만 계정 고객에게 문자를 통해 구매이용권 사용을 순차적으로 안내할 예정이다.대상 고객은 1월 15일부터 쿠팡 앱에서 순차적으로 확인이 가능하며, 상품을 구매할 때 적용하면 된다. 더 자세한 사항은 별도 공지 예정이다.해롤드 로저스는 “이번 사태를 계기로 쿠팡은 가슴 깊숙이 ‘고객 중심주의’를 실천, 책임을 끝까지 다해 고객이 신뢰하는 기업으로 거듭나겠다”며 “고객 여러분께 다시 한번 깊이 사과드린다”고 말했다.문제는 쿠팡이 보상안 사용조차 조건을 내걸었다는 점이다.우선, 1인당 5만원이라고 설명했지만 카테고리별로 사용 금액이 제한돼있다. 쿠팡 일반 상품에는 5000원만 지급된다. 이외에도 쿠팡트래플 카테고리 2만원, 알럭스 2만원 등이다. 쿠팡이츠에도 5000원이 할당됐다. 쿠팡이츠를 사용하지 않는 고객이라면 사실상 의미가 없는 셈이다.또, 가장 큰 규모인 2만원이 제공되는 쿠팡트래블과 알럭스는 상품 자체가 고가인 탓에 보상금 외에도 추가금을 지불해야 할 가능성이 높다.총 보상 규모가 '1조6850억원'이라고 한 점도 함정이다. 쿠팡은 총 고객 3370만명을 대상으로 하며, 여기에는 개인정보 유출 통지를 받은 쿠팡의 탈퇴 고객도 포함됐다고 설명했다.탈퇴 고객이 보상금을 받기 위해서는 쿠팡에 재가입해야 한다. 로그인 없이 구매는 불가능하기 때문이다. 가입을 위해서는 또다시 집주소·전화번호 등 개인정보를 쿠팡에 제공해야 한다. 개인정보 유출에 따른 보상이라고 설명했지만 개인정보를 재수집하는 모순이 발생한다.이런 가운데 창업자인 김범석 쿠팡 의장은 사과문을 통해 "고객 여러분의 신뢰와 기대가 쿠팡이 존재하는 이유"라면서 입국조차 하지 않고 있다. 오는 30~31일 진행하는 청문회는 또 불참한다.김 의장은 지난 28일 "쿠팡의 창업자이자 이사회 의장으로서, 쿠팡의 전체 임직원을 대표해 진심으로 사과드린다"라며 "많은 국민들이 실망한 지금 상황에 참담함을 금할 수가 없다. 사고 직후 미흡했던 초기 대응과 소통 부족에 대해 진심으로 사과드린다"고 말했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com