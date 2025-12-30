사진=김대현 문화체육관광부 2차관(왼쪽 두번째)과 라라스테이션 대표 이철호(오른쪽 두번째), 산업포장 수상자들이 기념촬영을 하고 있다. (사진출처 : 문화체육관광부)

라라스테이션(대표 이철호)은 관광산업 진흥에 기여한 공로를 인정받아 문화체육관광부가 주최한 제52회 관광의날 기념식에서 ‘2025 관광산업 진흥 유공 정부포상 산업포장’을 수상했다. 산업포장은 관광산업을 통해 국가 산업 발전과 지역 경제 활성화에 뚜렷한 공적을 세운 개인 및 기업에게 수여되는 정부 공식 포상이다.라라스테이션 이철호 대표는 2015년부터 KOTRA, 한국관광공사, 지자체 및 국내 중소기업의 시장 진출 컨설팅부터 마케팅까지 수행하여, 다수의 성공적인 해외 수출 마케팅 성과를 보유하고 있으며, AI 기술 기반의 개인화 추천, 실시간 라이브 커머스, 콘텐츠 커머스 통합 운영 등 디지털 전환을 통해 기존 관광 및 유통 비즈니스 모델을 혁신하고, 대한민국 관광·문화 산업의 글로벌 경쟁력을 강화해 왔다.뿐만 아니라 라라스테이션 인공지능(AI) 기반 다국어 라이브 커머스 플랫폼을 콘텐츠 커머스에 접목하는 혁신적인 사업 모델로 주목받고 있는 기업으로 최근 아시아 5개국 인플루언서가 참여한 글로벌 커머스 예능 프로그램 ‘S.O.S(Save our Stock)’를 통해 한국 관광상품의 해외 판매 플랫폼화를 성공적으로 진행하며 주목받았다.또한 2026년 상반기에는 한국, 중국, 미국, 일본, 인도네시아, 태국, 베트남, 싱가포르, 대만 등 10여 개국의 대표 셀럽과 인플루언서들이 8개 팀으로 참가하는 인플루언서 팬덤 커머스와 글로벌 콘텐츠를 결합한 초대형 글로벌 프로젝트 ‘X-THE LEAGUE’ 런칭을 준비하고 있다.이 같은 콘텐츠 포맷의 프로그램으로 라라스테이션은 K-관광상품을 브랜드화하여 해외 진출을 주도하는 것은 물론이고, 엔터테인먼트와 커머스를 결합한 신개념 콘텐츠로 글로벌 엔터테인먼트 시장에 도전하고 있다.라라스테이션 이철호 대표는 “이제 관광산업도 AI 산업과 콘텐츠 산업을 함께하는 대한민국의 주요산업”이라며 “AI와 글로벌 팬덤, 라이브 기술이 결합한 K-콘텐츠가 곧 K-관광산업이 될 수 있으며 향후 세계 최고의 관광 커머스 산업을 선도하겠다”라는 수상소감을 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com