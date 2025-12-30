사진=아크메드라비

스트릿 캐주얼 브랜드 아크메드라비가 서울 성수에 신규 쇼룸을 열고 FW 시즌 컬렉션을 선보인다.아크메드라비는 성수 쇼룸 오픈을 계기로 오프라인 접점을 넓힌다는 계획이다. 성수는 브랜드 팝업과 카페, 라이프스타일 콘텐츠가 밀집한 상권으로, 트렌드를 체감하려는 방문객이 꾸준히 찾는 지역이다. 회사는 이 공간을 통해 온라인 중심으로 형성된 브랜드 경험을 매장 방문으로 이어가겠다는 구상이다.쇼룸은 아크메드라비 특유의 스트릿 무드와 시즌 감도를 한 공간에서 체험하도록 구성했다. 제품을 단순 진열하는 방식에서 벗어나 동선을 따라 다양한 룩을 자연스럽게 시도할 수 있도록 했고, 스타일링 제안과 디스플레이 연출을 통해 컬렉션의 분위기를 직관적으로 전달하는 데 힘을 줬다.매장에서는 FW 시즌 주요 라인업과 베스트셀러를 함께 전개한다. 브랜드 로고가 강조된 후디, 스웻셔츠, 아우터 등 계절 아이템과 함께 일상 활용도가 높은 베이직 제품군도 폭넓게 갖췄다. 아크메드라비는 고객이 온라인에서 접하던 실루엣과 소재감을 현장에서 직접 확인하면서 쇼핑 경험이 확장될 것으로 기대하고 있다.오픈 프로모션도 마련했다. 성수 쇼룸에서 10만원 이상 구매한 고객에게 뵈르뵈르 성수점에서 사용할 수 있는 아이스크림 싱글컵 1개 무료 쿠폰을 제공한다. 성수 상권의 라이프스타일과 연결한 혜택으로, 구매 이후에도 인근 공간을 함께 즐길 수 있도록 설계했다는 설명이다.브랜드 관계자는 “성수 쇼룸은 아크메드라비의 감도를 가까이에서 경험하도록 준비한 공간”이라며 “프로모션과 함께 다양한 스타일을 현장에서 만나길 바란다”고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com