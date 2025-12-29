금호건설 CI

금호건설이 29일 동북선 건설현장에서 발생한 사망 사고에 대해 조완석 대표이사 이름으로 사과문을 발표했다.금호건설은 사과문을 통해 깊은 애도와 사과의 뜻을 밝히는 한편 해당 동북선 공사를 전면 중단하고 사고원인 조사에 착수한다고 밝혔다.금호건설은 “갑작스러운 사고로 사랑하는 가족을 잃은 유가족 여러분께 금호건설 대표이사 및 전임직원은 깊은 애도와 진심 어린 사과의 말씀을 드린다”면서 “유가족이 겪는 고통을 조금이나마 덜 수 있도록 회사 차원의 지원을 아끼지 않고 지속적인 소통을 이어갈 것”이라고 밝혔다.그러면서 해당 현장의 공사를 직시 중단한 뒤 사고 원인을 철저히 조사하고 재발 방지 조치를 하겠다고 약속했다.금호건설은 “사고 직후 해당 현장의 모든 공정을 중단함은 물론, 전국 현장의 모든 유사 공정 공사를 즉시 멈췄다”며 “사고 원인에 대한 철저한 조사와 점검에 착수했고 이후 관계 기관의 조사에도 성실히 협조하는 등 재발 방지를 위한 필요한 조치를 추진해 나가겠다”고 설명했다.금호건설은 안전 관리 체계를 재점검하고, 예방 중심 안전 관리를 더욱 강화할 계획이다. 금호건설은 “전 임직원이 안전의 중요성을 다시 한번 깊이 새기고, 현장 안전 확보에 최선의 노력을 다하겠다”면서 “임직원 모두가 진심으로 고인의 명복을 빌며, 유가족과 관계자 여러분께 다시 한번 깊은 애도와 사과의 말씀을 드린다”고 강조했다.경찰과 소방당국에 따르면 이날 오전 10시 41분께 서울시 동대문구 제기동 소재 동북선 공사 현장에서 낙하물 사고가 발생했다. 이때 작업 중이던 60대 근로자가 낙하물에 맞아 심정지 상태로 병원에 이송되었으나 끝내 숨졌다.민보름 기자 brmin@hankyung.com