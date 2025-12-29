청약시장 주도 3040세대, 교육·생활 인프라 갖춘 단지 ‘선호’

고금리 기조와 대출 규제가 이어지는 가운데, 청약시장의 무게중심이 투자 수요에서 실수요로 빠르게 이동하고 있다. 특히 30·40세대를 중심으로 한 실거주 수요가 시장을 주도하면서, 학군과 통학 환경, 생활 인프라를 고루 갖춘 단지로 청약 자금이 집중되는 흐름이 뚜렷해지고 있다.시장에서는 이를 ‘선별적 청약’ 국면으로 해석한다. 가격 부담과 금융 규제가 상존하는 상황에서, 실수요자들이 단기 시세 차익보다는 장기 거주 안정성과 자녀 교육 여건을 기준으로 주거지를 선택하고 있다는 분석이다.이 같은 변화는 청약자 구성에서도 확인된다. 한국부동산원의 연령별 청약 당첨자 자료에 따르면 최근 5년간 전국 청약 당첨자 가운데 30대 이하와 40대 비중은 매년 약 80% 수준을 유지했다. 2025년 10월 기준으로는 30대 이하가 52.56%, 40대가 27%를 기록하며, 두 연령대를 합한 비중이 약 79.56%에 달했다. 청약시장이 사실상 3040 실수요자 중심으로 재편되고 있다는 의미다.전문가들은 이 연령대의 공통된 특성으로 ‘교육 중심’을 꼽는다. 주택산업연구원이 발표한 ‘2025 주거 트렌드’ 조사에서 30·40세대는 주거 선택 시 가장 중요한 요소로 교육환경(21%)을 제시했다. 한국갤럽 등의 부동산 트렌드 설문조사에서도 자녀 교육 여건을 중시한다는 응답 비율이 전년 대비 9%포인트 이상 증가했다.연령대별로 살펴보면 수요 성격은 더욱 구체화된다. 30대 청약자는 영유아·초등 자녀를 둔 가구 비중이 높아 안전한 통학 환경과 초등학교 접근성을 중시하는 반면, 40대는 초·중·고 자녀를 둔 경우가 많아 학군 안정성, 학원 접근성, 상업·의료 인프라의 완성도까지 종합적으로 고려하는 경향이 강하다.이처럼 교육 중심 수요가 구조화되면서, 교육 인프라가 안정적으로 구축된 지역은 경기 변동과 무관하게 상대적으로 탄탄한 수요를 유지해왔다. 실수요 비중이 높은 지역일수록 장기 거주 비율이 높고, 이에 따라 전·월세 시장 역시 급격한 변동 없이 안정적인 흐름을 보이는 경우가 많다는 평가다.이러한 흐름 속에서 연내 공급 중인 교육 여건 우수 단지에도 관심이 모이고 있다. 인천 청라국제도시에서는 ‘청라 피크원 푸르지오’가 대표적인 교육 여건 우수 단지로 거론된다. 단지는 지하 5층~지상 49층, 4개 동 규모의 주거형 오피스텔로 전용 84·119㎡ 총 1,056실로 구성된다. 시행은 ㈜청라스마트시티, 시공은 대우건설이 맡았다.단지 주변에는 초·중교 부지가 계획돼 있으며, 반경 약 1.5km 내에 인천체육고와 달튼외국인학교 등 다양한 교육시설이 밀집해 있다. 단지 내 교육 환경도 강화됐다. 국내 대표 입시교육 브랜드 종로엠스쿨이 단지 내 입점을 예정하고 있으며, 입주민을 대상으로 2년간 수강료 30% 할인 혜택을 제공할 계획이다. 커뮤니티 시설로는 프라이빗 독서실도 마련된다.주변 생활 인프라도 확충 단계에 접어들었다. 오는 2027년 스타필드 청라 개장이 예정돼 있으며, 2029년 개원을 목표로 서울아산청라병원도 이달 29일 본격 착공에 들어갈 예정이다. 서울아산청라병원은 청라국제도시 MF1블록에 지하 2층~지상 19층, 연면적 16만5,899㎡ 규모로 조성되며, 약 800병상 규모의 대형 종합병원으로 암센터·심장센터·소화기센터·척추관절센터 등 중증 질환 중심의 전문 진료 체계를 갖출 계획이다. 이와 함께 청라와 영종도를 연결하는 제3연륙교도 내년 1월 4일 개통을 앞두고 있어, 지역 간 교통 편의성 역시 한층 개선될 전망이다.교통 여건도 눈에 띈다. 단지는 도보 약 5분 거리에 7호선 국제업무단지역(가칭·2027년 개통 예정)이 위치한 초역세권 입지다. 7호선 청라 연장선이 개통되면 청라국제도시에서 강남권까지 환승 없이 이동이 가능해 서울 접근성이 크게 개선될 전망이다.금융 조건 역시 실수요자에게 유리하다. 1차 계약금은 1,000만원이며 중도금 무이자 혜택이 제공된다. 실거주 의무와 전매 제한이 없고, 청약 시 주택 수에도 포함되지 않는다. 여기에 잔여 세대 계약자를 대상으로 2차 계약금 무이자 대출을 알선하고, 계약 시 추가 혜택도 함께 마련해 초기 자금 부담을 한층 낮췄다.분양업계 관계자는 “최근 청약시장은 가격과 금융, 교육 여건을 동시에 따지는 실수요자 중심으로 재편되고 있다”며 “청라 피크원 푸르지오는 교육·교통·의료·생활 인프라를 함께 갖춘 데다 금융 조건까지 고려한 단지로, 3040세대의 문의가 꾸준히 이어지고 있다”고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com