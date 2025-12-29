서울 종로구 고려아연 본사. 사진=연합뉴스

고려아연의 제3자 배정 유상증자를 둘러싸고 법정 다툼을 벌였던 영풍·MBK 파트너스가 이번에는 '헐값 유증' 의혹을 제기하며 또다시 정면충돌했다.영풍·MBK 측은 기존 주주의 권익을 침해하는 위법 할인 발행 소지가 있다며 공세에 나섰다. 반면 고려아연 측은 "악의적인 사실 왜곡"이라며 법적 대응을 예고했다.영풍·MBK 측은 29일 보도자료를 통해 고려아연이 지난 26일 납입이 이뤄진 제3자 배정 유증에서 자본시장법상 발행가액 제한 규정을 위반했을 소지가 있다고 주장했다.이들은 고려아연 이사회가 지난 15일 신주 발행 총액을 '2025년 12월 26일 하나은행 최초 고시 매매기준율 1469.50원을 적용한 19억3999만8782.23달러의 원화 환산액'으로 결의했다고 설명했다.고려아연은 이사회 직전 영업일인 12일 기준 원·달러 환율 1,469.50원을 적용한 금액을 발행가액으로 공시했다. 그러나 이후 외환당국의 시장 개입으로 환율이 하락해 26일 기준 환율은 1,460.60원까지 낮아졌고, 이에 따라 실제 납입금액이 약 173억원 줄었다는 것이 영풍·MBK 측 주장이다.영풍·MBK 측은 자본시장법이 제3자 배정 유증 시 기준주가 대비 최대 10%까지만 할인 발행을 허용하고 있다고 강조했다.고려아연이 공시한 기준주가 142만9787원을 적용하면 법적 하한선은 128만6808원 수준인데, 납입일 환율을 적용할 경우 주당 납입금액이 약 128만2319원으로 하한선을 밑돈다는 주장이다.영풍·MBK 측은 "자본시장법에 따르면 제3자 배정 방식의 유상증자는 신주 발행가액의 할인율이 10% 이내여야 한다"며 "10% 넘게 할인한 신주 발행은 위법 소지가 있다"고 주장했다.이어 "자본시장법의 발행가액 규제를 위반한 이번 신주 발행은 원천 무효 사유에 해당할 수 있을 정도로 중대한 사안"이라며 "고려아연 측에서 이사회 결의, 정정 공시 등 가능한 방법을 통해 빨리 이 문제를 적법하게 해결해야 한다"고 했다.금융당국이 정정공시를 요구할 경우 유증 절차를 다시 밟아야 해 고려아연이 미국 합작법인에 우호 지분 10%를 부여해 경영권 방어 효과를 노린 전략에도 차질이 생길 수 있다는 관측도 제기된다.이에 대해 고려아연 측은 이날 반박 입장문을 내고 자사의 제3자 배정 유증의 할인율이 법정 한도인 10%를 초과했다는 주장에 대해 "악의적인 사실 왜곡"이라며 법적 대응을 예고했다.고려아연 측은 "이사회가 신주 발행가액을 미국 달러로 확정해 신주의 수량을 확정했고, 발행총액도 이사회 결의 시점에 미국 달러로 확정됐다"며 "할인율은 이사회 결의 이후의 환율 변동에 따라 사후에 달라지는 것이 아니다"라고 주장했다.이어 "법원이 적법한 발행으로 승인한 신주 발행을 사후적으로 마치 논란이 있는 것처럼 시장에 혼란을 초래하는 것은 매우 악의적인 시장교란 행위인 만큼 엄중한 법적 책임을 면하기 어렵다"며 "미국과 협력을 무산시키려는 특정 세력과 배후의 사실 왜곡·여론 호도에 단호히 대응할 것"이라고 강조했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com