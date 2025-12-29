김범석 쿠팡 의장(한경DB)

쿠팡 창업주인 김범석 쿠팡Inc 이사회 의장이 30~31일 열리는 국회 6개 상임위원회 연석청문회에 출석하지 않겠다는 의사를 밝힌 가운데, 과학기술정보방송통신위원회 등 연석 청문회 의원들은 '쿠팡 경영진의 연석청문회 불출석은 국민과 국회를 향한 정면 도전'이라고 입장문을 냈다.28일 더불어민주당·조국혁신당·개혁신당·진보당·사회민주당 연석청문회(과학기술정보방송통신위원회·정무위원회·기후에너지환경노동위원회·기획재정위원회·국토교통위원회·외교통일위원회) 소속 의원들은 입장문을 통해 "이번 불출석은 국민의 피해와 분노, 국회를 무시하는 조직적 책임 회피이다. 국회는 더 이상 기업의 일방적 불출석을 관행처럼 용인하지 않을 것"이라고 했다.이들은 "쿠팡은 12월 30일과 31일 예정된 6개 상임위 연석청문회에 대해 최고 책임자들의 불출석 사유서를 제출했다"며 "그 사유는 김범석의장은 해외 거주로 동생 김유석은 업무차 해외 체류를 이유로, 강한승은 증언할 위치가 아니라는 이유이다. 이는 납득 가능한 사유가 아니라 책임 회피를 위한 변명에 불과하다"고 했다.이어 "김범석 이사회 의장은 쿠팡의 실질적 지배자이자, 최종 의사결정권자다"라며 "해외에 거주한다는 이유만으로 국회의 소환과 국민적 책임에서 벗어날 수 없다. 글로벌 기업의 이익은 누리면서, 그로 인해 발생한 국민 피해에 대해서는 국경 뒤로 숨는 태도는 결코 용납될 수 없다"고 지적했다.그러면서 "김범석의 동생 김유석부사장 역시 '업무차 해외 체류'를 핑계로 출석 거부는 면책 사유가 될 수 없다"며 "국회는 국내외를 불문하고 국민의 생명·안전·개인정보 침해에 대해 책임자를 직접 확인할 권한과 의무를 가진다"고 했다.의원들은 "쿠팡의 책임있는 3인은 즉각 불출석 결정을 철회하고, 최고 책임자가 직접 국민 앞에 서야 한다"며 "그렇지 않다면 국회는 이번 연석청문회가 끝이 아닌 국정조사를 포함한 모든 수단을 통해 책임을 끝까지 물을 것이다"고 밝혔다.강홍민 기자 khm@hankyung.com