2025년 11월까지 국내 수입차 판매량 / 한경DB

국내 자동차 시장에서 수입차 점유율이 최고치를 경신할 전망이다. 과거 수입차는 고가 이미지로 진입장벽이 비교적 높았다. 현재는 테슬라를 비롯한 전기차를 앞세워 경쟁력을 확보하고 있다. 이에 더해 국산차의 부진으로 수입차 점유율이 계속 증가하고 있다는 분석이 지배적이다.올해 11월까지 국내 신차 판매 138만547대 중 수입차는 27만8769대이다. 이는 점유율 20.2%에 달한다. 2022년 테슬라를 비롯한 수입차 점유율이 20.5%를 기록했다. 그 후에 감소 추세를 보였다가 올해 다시 연간 점유율 20%를 돌파할 것으로 보인다. 새로 팔리는 자동차 5대 중 1대가 수입차인 격이다.2017년 국내 상륙한 테슬라가 올해 수입차 대중화를 주도하고 있다. 올해 11월까지 테슬라 판매량은 약 5만5000대다. 지난해 같은 시기(2만8000대) 대비 약 두 배 급증한 수치다. 7만대를 판매한 BMW와 판매량 6만대의 벤츠에 이어 테슬라는 3위를 기록하고 있다.국내 전기차 시장에서는 절반이 수입차다. 지난 11월 국내 전기차 판매량은 1만8166대인데, 그 중 수입차가 1만대가 넘는다.이런 상황 속에서 국산차 업체들은 위기에 직면하고 있다. 르노와 GM은 내수 시장에서 사실상 무너졌다. 현대와 기아도 전기차 경쟁력이 흔들리며 고전 중이다. 현대차는 내수시장 부진을 극복하기 위해 지난 4일 인사개편에 나섰다. 국내사업본부장과 제네시스사업부장을 동시에 교체했다.국내 현대차 영업을 총괄했던 정유석 부사장 자리에 김승찬 부사장이 새로 임명됐다. 김승찬 부사장은 ‘영업통’으로 불린다. 제네시스사업부장에는 이시혁 전무가 승진하며 자리를 맡는다. 그는 북미 상품기획 경험이 풍부하다. 이번 변화를 통해 침체된 내수 분위기에 변화를 주고 프리미엄 브랜드 제네시스의 경쟁력을 높이겠다는 전략으로 해석된다.28일 수입차협회(KAIDA)에 따르면, 올해 11월까지 등록된 자동차는 총 138만547대다. 이는 전년 같은 시기(130만9222대) 대비 5% 증가한 수치다. 국산차 등록 수는 106만9452대에서 110만1778대로 3% 증가했고 수입차는 23만9764대에서 27만8769대로 16% 증가했다.수입차는 해외에서 들여온 차, 외제차는 외국 브랜드 차를 뜻한다. 르노코리아, 폴스타, GM코리아 등 국내에 공장을 둔 외제차 브랜드도 있기에 수입차와 구분해서 쓰일 때가 있다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com