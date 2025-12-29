산토리 글로벌 스피리츠, '산토리 하이볼잔 세트' 공개

- 연말 연시 모임은 물론, 다가오는 설 연휴 선물 고민도 해결

- 산토리 위스키 1병과 전용 하이볼잔으로 구성, 전국 편의점·대형마트 판매

산토리 글로벌 스피리츠가 산토리 위스키 700ml 1병과 전용 하이볼잔으로 구성된 '산토리 하이볼잔 세트'를 출시한다.산토리 위스키는 하이볼로 즐길 때 특유의 깔끔하고 균형 잡힌 맛을 선사하며 해산물, 육류는 물론 튀김 요리 등과도 잘 어울려 꾸준히 인기를 끌고있다.또한, 올해 봄 진행한 캠페인에서 배우 추영우가 소개한 하이볼 제조법이 온라인에서 화제를 모으며 하이볼 전용잔에 대한 문의도 늘고 있다. 전용잔을 이용한 오리지널 산토리 하이볼을 만드는 법은 먼저, 잔에 레몬 웨지 1조각을 넣고 얼음을 가득 담는다. 이후, 산토리 위스키 30ml를 넣고 탄산수로 잔을 채우면 된다.오리지널 하이볼 외에도 토닉워터, 진저에일 등을 활용하면 취향에 따라 다양한 맛과 향을 즐길 수 있다. 산토리 하이볼 레시피와 어울리는 안주 등 다양한 정보는 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.산토리 글로벌 스피리츠 관계자는 "연말연시부터 설 연휴까지 편리하게 선물할 수 있도록 산토리 하이볼잔 세트를 출시하게 됐다"며, "가심비를 만족시킬 전용 하이볼잔 패키지를 이용해 다양한 음식과 함께 집에서도 산토리 하이볼을 즐기며 맛있는 겨울을 보냈으면 좋겠다"고 말했다.산토리 하이볼잔 세트는 전국 편의점 및 할인마트에서 구매할 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com