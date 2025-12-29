서울 중구 남산에서 바라본 도심에 아파트 단지와 빌라촌이 보이고 있다. 사진=뉴스1

부동산 정보 플랫폼 직방 이용자 10명 중 7명이 내년 주택구입 계획이 있는 것으로 나타났다.29일 직방에 따르면 지난 3일에서 17일 사이 자사 애플리케이션 이용자를 대상으로 내년 주택 시장 전망에 대해 모바일 설문 조사한 결과 향후 주택 매입 계획이 있다는 사람은 전체 응답자 485명 중 69.9%인 339명으로 집계됐다.매입 의사를 보인 이유는 ▲전월세에서 자가로 내 집 마련(46.6%) ▲거주 지역 이동(22.7%) ▲면적 확대·축소 이동(10.3%) 순으로 조사됐다.직방 측은 '시세 차익 등 투자 목적'(7.4%)과 '임대 수익 목적'(2.9%) 등의 이유는 상대적으로 응답률이 낮아 주택 매입 수요의 중심이 실거주 목적에 기반하고 있음을 확인할 수 있다고 설명했다.주택 매입 비용에 대한 질문에는 ▲3억원 초과∼6억원 이하(38.9%) ▲3억원 이하(31.9%) ▲6억원 초과∼9억원 이하(16.8%) 등의 순으로 응답이 많아 중저가 주택에 대한 수요가 많은 것을 확인할 수 있었다.반면 주택 매입 계획이 없다고 응답한 비율은 30.1%(146명)로 나타났다.집을 살 수 없는 이유는 ▲거주·보유 주택이 있어 추가 매입 의사가 없어서(32.9%) ▲주택 가격이 너무 비싸서(26.7%) ▲향후 가격 하락 예상(13.0%) ▲대출 이자 비용 부담(12.3%) ▲전반적인 경기 불황(9.6%) 등의 순이었다.특히 이번 조사에서 '향후 1년 이내 주택을 매도할 계획이 있다'는 응답도 46.2%를 차지했다.매도 계획이 있다고 응답한 이유로는 ▲거주 지역 이동'(34.8%) ▲면적 확대·축소 이동(17.4%) ▲대출 이자 부담(14.3%) ▲차익 실현 및 투자처 변경(10.7%) 등이 꼽혔다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com