29일 직방에 따르면 지난 3일에서 17일 사이 자사 애플리케이션 이용자를 대상으로 내년 주택 시장 전망에 대해 모바일 설문 조사한 결과 향후 주택 매입 계획이 있다는 사람은 전체 응답자 485명 중 69.9%인 339명으로 집계됐다.
매입 의사를 보인 이유는 ▲전월세에서 자가로 내 집 마련(46.6%) ▲거주 지역 이동(22.7%) ▲면적 확대·축소 이동(10.3%) 순으로 조사됐다.
직방 측은 '시세 차익 등 투자 목적'(7.4%)과 '임대 수익 목적'(2.9%) 등의 이유는 상대적으로 응답률이 낮아 주택 매입 수요의 중심이 실거주 목적에 기반하고 있음을 확인할 수 있다고 설명했다. 주택 매입 비용에 대한 질문에는 ▲3억원 초과∼6억원 이하(38.9%) ▲3억원 이하(31.9%) ▲6억원 초과∼9억원 이하(16.8%) 등의 순으로 응답이 많아 중저가 주택에 대한 수요가 많은 것을 확인할 수 있었다.
반면 주택 매입 계획이 없다고 응답한 비율은 30.1%(146명)로 나타났다. 집을 살 수 없는 이유는 ▲거주·보유 주택이 있어 추가 매입 의사가 없어서(32.9%) ▲주택 가격이 너무 비싸서(26.7%) ▲향후 가격 하락 예상(13.0%) ▲대출 이자 비용 부담(12.3%) ▲전반적인 경기 불황(9.6%) 등의 순이었다.
특히 이번 조사에서 '향후 1년 이내 주택을 매도할 계획이 있다'는 응답도 46.2%를 차지했다.
매도 계획이 있다고 응답한 이유로는 ▲거주 지역 이동'(34.8%) ▲면적 확대·축소 이동(17.4%) ▲대출 이자 부담(14.3%) ▲차익 실현 및 투자처 변경(10.7%) 등이 꼽혔다.
