이재현 CJ그룹 회장의 장남인 이선호 CJ제일제당 식품성장추진실장. 사진=CJ

2026년 병오년 '붉은 말의 해'를 맞아 한국 경제는 말띠 인재들이 이끌 전망이다.주식재산 100억원을 넘는 말띠 주식부자는 85명에 달하며, 그중 1조원 클럽에 속한 인물은 카카오 창업자 김범수(6조1017억원)와 알테오젠 회장 박순재(4조4804억원) 두 명이다.이들은 말띠 중 가장 큰 재산을 보유한 인물로, 2026년 경제 환경을 주도할 주요 인물로 떠오른다.29일 기업분석전문 한국CXO연구소가 공개한 '주요 말띠 주식부자 및 주요 CEO 현황 조사'에서 도출한 결과다.김범수 창업자 이외에 1954년 출생의 이용한 원익 그룹 회장(6657억원)도 공정거래위원회가 지정한 대기업집단 총수에 속했다. 박춘희 대명소노그룹 총괄회장은 상장사 보유 주식 기준으로 주식평가액은 10억원에도 못 미치지만 1954년생으로 말띠 해에 속하는 그룹 총수인 것으로 확인됐다.특히 눈에 띄는 것은 이선호 CJ 경영리더와 차인준 인바디 이사를 포함한 1990년생 말띠 인재들이다.이선호는 CJ그룹의 미래기획실장으로서 그룹의 핵심 경영을 책임지고 있으며, 차인준 이사는 인바디의 상장 및 글로벌 확장을 이끌며, 빠르게 성장하는 젊은 CEO들로 자리잡고 있다. 두 사람은 2026년 말띠 해를 맞아 차세대 리더로서의 입지를 확고히 할 전망이다.1966년생 말띠 CEO들이 1000대 기업 대표이사 중 가장 많은 비율인 67명(7%)을 차지하며, 전문경영인으로서 경제를 이끌고 있다.김보현 대우건설 CEO, 김이태 삼성카드 대표 등이 대표적이다. 이들은 빠르게 변하는 경제 환경에 맞춰 강력한 실행력과 리더십을 발휘하며 기업을 이끌어가고 있다.한국CXO연구소 오일선 소장은 "경영학 관점에서 말의 특성을 지닌 인재는 ▲결단이 빠르고 생각을 실천으로 옮기는 강한 추진력과 실행력 ▲환경 변화에 빠르게 적응할 줄 아는 대응력 ▲선두에서 조직을 이끌어가는 탁월한 리더십 ▲경쟁을 두려워하지 않고 목표가 생기면 끝까지 해내려는 근성과 성취력 ▲틀에 얽매이지 않고 스스로 길을 개척하려는 자율성과 독립성 등이 우수하다"며 "2026년에 말의 해를 맞는 경영자들이 예기치 않은 변화의 환경에서 괄목할만한 성과를 성취하는 한 해가 되길 기대해본다"고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com