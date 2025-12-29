메가스터디 기숙학원 종합관, '2027 N수 정규반' 모집

2026학년도 정시 원서접수가 본격적으로 시작되면서, 재수를 고민하는 수험생들의 움직임도 빨라지고 있다. 재수는 끝까지 버틸 수 있는 관리 시스템과 수준에 맞춘 수업 구조가 성공을 가르는 핵심 요인으로 꼽히며 특히, 중하위권이나 기초가 부족한 학생일수록 학습을 지속하게 만드는 구조가 성적 향상의 핵심 요인으로 작용한다.이런 가운데 재수 기숙학원 '메가스터디 기숙학원 종합관'이 '2027 N수 정규반' 모집을 진행하여, 재도전을 준비하는 수험생들의 선택지로 주목받고 있다.2027 N수 정규반은 내년 2월21일 개강한다. 고3, N수생, 재수생, 검정고시생, 대학 재학 및 휴학생 등 N수 준비생을 수강 대상으로 하며, 단과처럼 골라 듣는 방식이 아닌 종합반 시스템으로 운영된다. 수준별 맞춤 학습과 입시 담임 관리, 수능 전문 우수 강사진의 수능 솔루션 등 수준별 맞춤 합격 시스템을 통한 재수 성공 구조를 설계하여, 체계적인 관리형 기숙학원 시스템을 제공할 예정이다.메가스터디 기숙학원 종합관은 '관리'와 '수업'을 하나의 구조로 설계한 것이 특징이다. 학생의 현재 실력을 기준으로 반을 나누는 수준별 반 편성을 통해, 출발선부터 다른 수준별 맞춤 학습 시스템을 구축하고 있다. 수학은 반 편성을 통해 학생에게 맞는 레벨에서 수업을 시작하고, 매일 수업을 진행한다. 국어·영어는 4~5단계로 세분화된 이동 수업을 진행할 예정이다.모든 수업은 100% 현장 강의 중심으로 진행되어, 이해하지 못한 내용을 그대로 지나치지 않도록 설계됐다. 메가스터디 강사진이 직접 수업을 맡아 진행하며, 전임 강사가 1:1 질의응답을 운영해 개념 공백을 즉시 보완한다. 이러한 구조는 단순히 '듣고 끝나는 수업'이 아니라, 이해–확인–보완이 반복되는 학습 흐름을 만든다는 점에서 차별성을 갖는다.또한, 메가스터디 기숙학원 종합관은 평균 경력 10.7년의 입시 담임이 중심이 된 시스템으로 운영된다. 입시전문 인력이 한 반당 40명 내외의 학생을 담당하며 학습, 생활, 입시전략(정시·수시)까지 통합적으로 관리하고, 매일 종례를 통해 학생의 생활 리듬과 학습 상태를 점검한다. 이는 재수 과정에서 흔들리기 쉬운 지점을 사전에 포착하고 대응할 수 있는 구조로 작용하기도 한다.특히, 수험생들에게 안정적인 수험 환경을 제공하기 위해 다층적 소통 구조를 운영하고 있다. 재수 과정에서는 공부 외적인 불안요소가 누적되어, 학습 집중도가 무너지는 상황이 흔히 발생한다. 이를 보완하기 위해 매일 종례와 입시 코칭, 1:1 생활 및 학습 맞춤 상담, 학부모 상담 체계 등을 운영하며, 학원장이 재원생의 의견을 직접 확인하고 개선하는 소통의 시간을 갖고 있다. 이러한 다층적인 소통 구조를 통해 공부 외적인 변수를 최소화하고, 학생이 학습에만 집중할 수 있는 환경을 조성한다.메가스터디 기숙학원 종합관 관계자는 "재수의 가장 큰 위험요소는 계획의 부재가 아니라, 중간 이탈"이라며, "메가스터디 기숙학원 종합관은 수준별 맞춤 학습과 철저한 학생 관리, 학생 중심의 열린 소통 등 세 가지가 결합된 구조를 통해 공부 외 변수를 줄이고, 끝까지 완주할 수 있는 학습 환경을 제공하는 데 초점을 맞추고 있다"고 설명했다.이어 "재수의 성패는 관리와 수업 구조에 달려 있으며, 중하위권일수록 시스템의 차이가 성적의 차이가 된다"며 "수준에 맞는 출발과 끝까지 밀어주는 관리가 결과를 만들어 내므로, 이를 철저히 지키며 수험생들을 지원하고 있다"고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com