입주까지 계약금 5% 정액제, '시흥거모 대방 엘리움' 선착순 분양

- 희소가치 높은 122타입 '똘똘한 한채' 잡을 수 있는 기회

- 시흥거모지구 내 첫 민간분양 브랜드, 분양가 상한제 단지로 주목

시흥거모 대방 엘리움 더 루체가 입주까지 계약금 5% 정액제로 초기 부담을 낮춰 실수요자들의 관심을 모으고 있다.현재도 1차 계약금 100만원에 동호 지정 계약이 가능하며, 고급 대형 아트월, 주방 벽 및 상판 엔지니어드스톤, 13인치 월패드, 시스템 가구, 벤치형 신발장, 전동 빨래건조대 등 고급 마감재를 한시적 무상옵션으로 제공하여 추가 인테리어 고민 없는 혜택에 큰 호응을 얻고 있다.'시흥거모 대방 엘리움 더 루체'는 시흥거모 공공주택지구 내 S-2BL, B-2BL 일원에 1, 2단지, 총 682세대로 조성되며, 첫 번째 민간분양 아파트라는 점과 공공택지 분양가 상한제 단지라는 장점을 가지고 있다.대방 엘리움은 전 세대 100% 4베이 판상형 구조의 맞통풍 설계로 채광과 환기가 우수하며, 타사 대비 넓은 5.5m(122타입 기준) 광폭 거실 특화설계로 여유로운 주거 생활이 가능하다. 특히 122타입 기준, 방 5개로 실사용면적을 극대화하였으며, 와이드형 주방(옵션 선택 시), 통합 팬트리 공간 등 고객의 니즈에 맞는 특화 설계를 반영했다.또한, 유리난간 창호를 적용하여 탁 트인 전망과 개방감은 물론 시흥거모지구 랜드마크 단지로 가치를 확보했다.인근 교통환경으로는 지하철 4호선과 수인분당선을 이용할 수 있는 신길온천역이 인접해 위치하고 있으며, 서해선, 신안산선(예정)을 이용할 수 있는 시흥시청역과 초지역을 통해 다양한 수도권 광역철도망을 이용함으로써 서울 주요 도심으로의 높은 접근성을 갖췄다.더불어 시흥 배곧서울대병원(29년 개원예정), 시흥신세계프리미엄아울렛, 트레이더스안산점, 롯데백화점안산점 등 주변 생활 편의시설을 편리하게 이용 가능하다.단지 인근 도일초등학교가 도보 5분 거리에 위치해 있어 어린 자녀들의 안전한 통학이 가능하며, 시흥거모지구 내 계획 예정인 중학교(거모1중)와도 도보 5분 거리 입지에 있어 접근성이 우수하다.단지 바로 앞에 수변공원(예정)과 산들공원 등이 위치해 탁 트인 조망과 일상에 휴식을 더할 수 있는 쾌적한 정주 여건도 품고 있다.해당 단지의 견본주택은 시흥시 장곡동 일원에 마련되어 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com