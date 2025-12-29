대방건설 제공

17년간 표류하던 인천 로봇랜드가 도시첨단산업단지로 공식 지정되며 본궤도에 오르자, 청라–영종권 산업지도가 재편될 것이라는 전망이 힘을 얻고 있다. 여기에 제3연륙교 개통이 다음 달로 다가오면서 영종–청라 생활권이 사실상 하나로 통합되며, 영종으로의 주거 수요 이동도 본격화될 것이라는 분석이 나온다.로봇랜드는 제3연륙교 청라 진입부 근처인 남청라IC 인근에 위치해, 영종에서의 접근성도 매우 우수하다. 실제로 이달 분양을 앞둔 ‘디에트르 라메르 Ⅰ’ 단지에서 남청라 입체교차로까지 차량 기준 약 7분대 접근이 가능할 것으로 전망된다.로봇랜드는 총 77만㎡ 규모 부지에 조성되는 로봇 특화 산업단지로, 이달 산업시설용지 약 29만7000㎡가 도시첨단산단으로 지정됐다. 이로써 500㎡ 이상 공장 신·증설이 가능해졌고, 취득세 75% 감면, 수도권 대비 40~50% 저렴한 용지 공급 등 파격적인 인센티브가 제공돼 글로벌 기업 유치에 유리한 환경이 마련됐다. 여기에 항공안전기술원, 커넥티드카 소재·부품 인증센터, 로봇실증지원센터 등이 집적돼, R&D·실증·유통·제조까지 이어지는 로봇 생태계 기반이 구축될 예정이다.이 같은 산업 확장은 제3연륙교 개통과 맞물리며 영종 주거 시장에도 직접적인 영향을 미칠 것으로 보인다. 교량 개통 시 영종–청라 이동 시간이 대폭 단축되고, 여의도 역시 30분대에 접근 가능하다.이 가운데 영종국제도시 ‘디에트르 라 메르 Ⅰ’이 오늘 (29일) 특별공급을 시작으로 본격적인 청약 일정에 돌입한다. 단지는 29일(월) 특별공급을 시작으로, 30일(화) 1순위, 31일(수) 2순위 청약접수를 순차적으로 진행한다.‘디에트르 라메르 Ⅰ’은 제3연륙교 진입부와 직선거리 약 1.5km 내에 위치해 개통 수혜가 직접적으로 반영되는 곳이다. 단지에서 대교 진입부까지는 차량 약 2분, 단지에서 교량을 건너 남청라 입체교차로까지는 약 7분대 이동이 가능할 것으로 전망된다. 교량 개통 시 청라 커넬웨이, 스타필드 청라, 코스트코 등 대규모 쇼핑·문화시설로의 접근성이 개선된다.단지는 영종 중산동 중심상업지와 인접해 마트·카페·음식점·병원 등이 밀집한 완성도 높은 도보권 생활 인프라를 누릴 수 있다. 특히 최근 수년간 영종 내부 생활 여건이 지속적으로 개선되어왔다는 점에서 ‘디에트르 라메르 Ⅰ’ 입주시기에는 보다 완벽한 주거환경을 누릴 수 있을 전망이다. 중산동 중심상권에는 영종 최대 학원가가 위치해 자녀교육 여건도 훌륭하다. 이에 더해 연륙교 개통 후에는 청라 학원가 이용 접근성도 높아져 더욱 우수한 교육환경을 갖추게 된다.영종에는 전국 단위 자사고인 인천하늘고와 국제계열 공립 특목고 인천국제고가 위치해 초·중·고부터 특목·자사고까지 단일 생활권 내 명문 학군 체계를 갖추고 있다. 인천하늘고는 지역인재 전형을 운영 중에 있어, 영종지역 거주 시 입학에 이점을 갖는다. 이에 더해 2028년 영종에 개교 예정인 위컴애비 국제학교까지 더해지면 영종은 글로벌 교육 환경을 형성하게 된다.단지 도보권에는 중산초·중·고, 인천달빛초(26년 3월 예정)가 위치한다. 특히 단지 인근에 위치한 중산중학교의 경우 우수한 면학 분위기가 조성돼 있다. 부동산플랫폼 ‘리치고’에 따르면, 해당 학교의 특목고 및 자사고 진학률은 17.6%로 매우 높은 수준의 명문고 진학률을 보인다.최고 49층, 총 1,009세대 규모로 들어서는 ‘디에트르 라메르 Ⅰ’은 전용 84·104·113㎡ 중대형 위주 평면으로 구성된다. 일부세대에서 오션뷰 조망이 가능하며, 조망 및 채광의 극대화를 위해 거실뿐만 아니라 발코니 일부와 알파룸(A타입 기준)에도 통창 및 유리난간 설계를 적용했다. 또한 ‘디에트르’ 브랜드의 대표 특장점인 ‘광폭거실’ 설계와 타사 대비 여유로운 서비스 면적을 확보했고, 2.35m 천정고 설계로 세대 내부 공간감을 한층 강화했다.단지 설계 역시 프리미엄 단지로서의 경쟁력이 돋보인다. 영종도 내에서도 최대 수준인 세대당 약 1.9대의 넉넉한 주차공간을 확보해 입주민 편의성을 높였다. 전기차 충전소에는 화재 방지 시스템을 적용하는 등 최신 안전 설비도 도입했다. 사우나, 유아풀과 온수풀까지 갖춘 3레인 실내수영장, 스크린골프 3실 포함 골프라운지 등 다양한 커뮤니티시설과 석가산, 물놀이터 등이 예정된 단지 조경 역시 눈에 띈다. 단지 외관에는 ‘커튼월룩’ 설계 적용 및 다양한 간접조명을 설치했다.한편 분양을 앞둔 ‘디에트르 라 메르 Ⅰ’은 2029년 10월 입주 예정으로, 분양 시 계약금 5%만으로 약 4년간 안정적으로 개발이익을 확보할 수 있다는 점에서 실수요자와 투자수요 모두에게 매력적인 단지로 평가받는다. 대방건설이 시공하는 ‘디에트르 라 메르 Ⅰ’ 견본주택은 인천 서구 청라동 일원에 운영 중이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com