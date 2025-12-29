유튜브 추천 영상 5개 중 1개는 ‘AI 쓰레기’

유튜브 알고리즘이 신규 사용자에게 추천하는 영상 중 약 20%가 조회수 조작을 목적으로 제작된 저품질 인공지능(AI) 콘텐츠, 이른바 ‘AI 슬롭(slop·쓰레기)’이라는 연구 결과가 나왔다.27일(현지 시각) 가디언에 따르면, 동영상 편집 플랫폼 캡윙은 국가별 상위 유튜브 채널 1만5000개를 분석한 결과 278개 채널이 AI 관련 콘텐츠만을 전문적으로 제작·운영하고 있는 것으로 나타났다.이들 AI 콘텐츠 채널의 구독자 수는 2억2100만명, 누적 조회 수는 630억회를 넘어선다. 캡윙은 해당 채널들이 연간 약 1억1700만달러(약 1680억원)의 수익을 창출하고 있는 것으로 추산했다.연구팀은 신규 유튜브 계정을 생성해 추천 알고리즘을 분석한 결과, 추천 영상 500개 가운데 104개가 AI 저품질 콘텐츠로 분류됐다고 밝혔다. 또한 추천 영상의 약 3분의 1은 자극적인 설정과 과장된 연출로 관심을 끌려는 이른바 ‘뇌 손상 콘텐츠(brain rot)’로 나타났다.이번 조사에서 가장 높은 조회 수를 기록한 채널은 인도 기반의 ‘반다르 아프나 도스트’다. 붉은털원숭이와 헐크를 연상시키는 근육질 캐릭터가 악마와 싸우거나, 토마토로 만든 헬리콥터를 타고 여행하는 등 비현실적 설정을 담고 있다. 해당 영상들은 현재 24억 회의 조회수를 기록했다. 캡윙은 해당 채널의 누적 수익이 최대 425만 달러(약 61억 원)에 달할 것으로 추정했다.가디언 분석에 따르면 유튜브에서 가장 빠르게 성장하는 채널의 약 10%는 AI를 활용한 저급 콘텐츠로 분류된다.AI슬롭 현상을 분석해온 저널리스트 맥스 리드는 “이러한 콘텐츠 제작자 대부분은 우크라이나, 인도, 케냐, 나이지리아, 브라질, 베트남 등 중·저소득 국가 출신”이라며 현지 평균 임금 대비 유튜브 수익이 훨씬 크다는 점에 주목했다. 그는 이어 “공통적으로 영어 사용에 익숙하고, 인터넷 인프라와 소셜미디어(SNS) 접근성이 비교적 자유로운 국가들”이라고 덧붙였다.이에 대해 유튜브 측은 “AI는 콘텐츠 제작을 위한 도구일 뿐, 고품질과 저품질 콘텐츠 모두에 사용될 수 있다”며 “제작 방식과 무관하게 가이드라인을 위반하는 콘텐츠는 삭제하고, 이용자에게 고품질 콘텐츠를 제공하는데 집중하겠다”고 밝혔다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com