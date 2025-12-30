수출입 화물이 쌓여 있는 부산항 신선대부두. 사진=연합뉴스

올해 12월 기업 체감 경기가 1년 5개월 만에 최고를 기록했다. 제조업의 미국 설비 투자 확대와 비제조업의 연말 특수가 겹쳤기 때문으로 분석된다.한국은행이 30일 발표한 12월 기업경기조사에 따르면, 이달 전산업 기업심리지수(CBSI)는 전월보다 1.6포인트(p) 오른 93.7로 나타났다.이는 지난해 7월(95.5) 이후 1년 5개월 만에 최고치다.CBSI는 기업경기실사지수(BSI) 가운데 주요 지수(제조업 5개·비제조업 4개)를 바탕으로 산출한 심리 지표다. 과거(2003년 1월∼2024년 12월) 평균(100)을 웃돌면 경제 전반에 대한 기업 심리가 낙관적, 반대로 밑돌면 비관적이라는 뜻이다.산업별로 보면 제조업 CBSI(94.4)는 자금 사정(+0.9p), 생산(+0.4p) 등을 중심으로 11월보다 1.7p 상승했다.비제조업 CBSI(93.2)도 매출(+0.6p)과 자금 사정(+0.5p) 등이 개선되면서 1.4p 올랐다.내년 1월 CBSI 전망치는 제조업이 1.9p 오른 93.6, 비제조업이 4.1p 내린 86.6으로 집계됐다. 전산업은 1.7p 하락한 89.4였다.특히 수출기업의 내년 1월 CBSI 전망치가 98.1로, 2022년 9월(99.7) 이후 가장 높은 수준을 기록한 점이 눈에 띄었다.이혜영 한은 경제심리조사팀장은 "연말 계절적 요인이 주로 비제조업에서 긍정적으로 작용했다"며 "제조업도 미국 설비 투자와 관련한 업종이 개선된 영향으로 상승했다"고 설명했다.이 팀장은 "환율 상승은 수출기업에 플러스 요인"이라면서도 "전체적으로 환율 영향이 크게 나타나지는 않는 것 같다"고 말했다.세부 업종별 기업경기실사지수(BSI) 흐름을 보면, 제조업 중에서는 금속가공, 기타 기계장비, 자동차 등이 개선됐다.비제조업은 전문, 과학 및 기술 서비스업, 도소매업, 정보통신업 등을 중심으로 상황이 좋아졌다.BSI에 소비자동향지수(CSI)까지 반영한 12월 경제심리지수(ESI)는 93.1로, 11월보다 1.0p 하락했다. 계절적 요인을 제거한 ESI 순환변동치는 94.9로, 0.7p 상승했다.이번 조사는 지난 11~18일 전국 3524개 기업을 대상으로 했다. 이 중 3255개 기업(제조업 1천824개, 비제조업 1천431개)이 답변했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com