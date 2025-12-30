한국경제신문

국내 500대 기업 신규 최고경영자(CEO)의 평균 연령이 2.1세 낮아졌다. 내부 승진 비중이 높아지고, 재무 중심보다 기술 기반 현장형 인물을 선호하는 기조다.30일 리더스인덱스에 따르면 500대 기업 가운데 올해 6월부터 연말까지 발표된 2026년도 신임 CEO는 총 55명이다. 이들의 평균 연령은 57.7세다. 지난 해 신임 CEO의 평균 연령은 59.8세였다. 올해는 작년보다 2.1세 낮아졌다. 50대 초반 CEO가 늘면서 체감 연령이 젊어졌다는 평가다. 연령대별로 보면 1960년대생이 42명으로 가장 많았다. 1970대생이 11명, 1950년대생, 1980년대생이 각각 1명이다.최연소 CEO는 자동차 부품 업체 HL클레무브의 이윤행(43) 사장이다. 신규 CEO 중 유일한 1980년대 생이다. 다만 그는 정몽원 HL그룹 회장의 맏사위로, 오너일가 특수성이 반영됐다.이번 인사에서는 내부 승진 비중이 확대됐다. 신규 CEO 55명 중 52명이 자사 출신이다. 작년엔 89.5%였던 내부 승진 비중이 올해는 94.5%로 증가했다. 롯데쇼핑은 외부 출신 김상현 부회장 대신 자사 출신인 김원재 전 롯데유통군HQ 재무지원본부장을 대표로 선임했다. KT도 ‘정통 KT맨’으로 불리는 박윤영 전 KT기업사업부문장을 차기 대표이사 후보로 내정했다.직무 배경도 달라졌다. 재무 출신 CEO 비중은 28.1%에서 23.6%로 낮아졌다. 생산·제조 현장 출신은 1.8%에서 10.9%로 크게 증가했다. 리더스인덱스는 “경기 불확실성이 높아진 기업 환경에서 외부 수혈을 통한 신사업확장보다 조직 리스크를 최소화하고 내부 검증을 우선하는 보수적 인사 기조가 반영된 것으로 해석된다”고 설명했다.출신 대학은 여전히 ‘스카이’비중이 높았다. 올해는 한양대 출신 CEO가 증가하기도 했다. 여성 CEO도 1명에서 2명으로 증가했다.배현의 인턴기자 baehyeonui@hankyung.com