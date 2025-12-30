사진=연합뉴스 제공

국내 투자자의 미국 주식 매매가 약 4개월 만에 순매도세로 전환됐다. 그동안 변동성 장세 속에서도 유지되던 ‘미장’ 순매수 흐름이 꺾였다는 점에서 시장의 관심이 쏠린다.30일 한국예탁결제원 증권정보포털에 따르면 지난 22일부터 26일까지 국내 투자자는 미국 주식을 46억 6609만 달러를 매수하고 49억 4748만 달러 매도해 총 2억 8139만 달러(약 4030억원)를 순매도했다.국내 투자자의 미국 주식 매매가 순매도세로 돌아선 것은 지난 8월 셋째 주(2억 785만 달러 순매도) 이후 약 넉 달 만이다.고환율과 ‘인공지능(AI) 버블론’ 등으로 투자 심리가 위축됐음에도 그간 순매수 기조는 유지돼 왔다는 저에서 이번 변화는 이례적으로 평가된다.특히 정부가 해외주식 투자자금을 국내 증시로 돌리기 위해 비과세 혜택을 제공하는 ‘당근 정책’ 요인 외에도 환율 변동성 확대, 연말 세금 대응, 차익실현, 포트폴리오 재조정 등 복합적인 요인이 이번 순매도 전환에 영향을 미쳤다는 분석이 나온다.증권가에서는 이를 뚜렷한 추세 변화로 단정하기에는 아직 이르다는 신중론이 우세하다.미국 증시에 대한 투자 심리 둔화가 국내 증시로 온전히 이동하지 않았다는 점에서 자금 이동이 본격화됐다고 보기 어렵다는 것이다.실제로 지난주 개인 투자자는 코스피 시장에서 약 7조 원을 순매도했고 코스닥 시장에서도 약 1824억 원을 팔았다.반면 증시 대기 자금인 투자자 예탁금은 점진적으로 증가해 26일 기준 85조4251억으로 이달 최고치를 기록했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com