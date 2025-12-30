“외국인 몰려왔네” 삼전·하닉 주가 계속 오를까

삼성전자와 SK하이닉스가 각각 ‘12만전자’, ‘65만닉스’를 넘어서며 역대 장중 최고가를 경신했다.30일 유가증권시장에서 삼성전자는 장중 전일 대비 1000원(0.84%)오른 12만500원까지 상승하며 사상 최고치를 기록했다.전날 보통주 시가총액이 처음으로 700조 원을 돌파한데 이어 상승세를 이어가며 12만 전자도 넘어선 셈이다.SK하이닉스 역시 전일보다 1만6000원(2.5%) 오른 65만6000원에 거래되며 장중 최고가를 경신했다.올해 국내 시가총액 1위인 삼성전자의 주가는 연초 ‘5만전자’ 수준에서 125% 넘게 상승했다.기술력 우려가 해소되고 3분기부터 본격화된 인공지능(AI) 관련 메모리 수요 폭등이 주가 상승을 견인했다.국내 시가총액 2위 SK하이닉스의 주가도 올해 270% 이상 급등했다. 삼성전자와 하이닉스 시가총액을 합하면 1200조원을 넘어섰다.최근에는 삼성전자·SK하이닉스의 경쟁자인 마이크론이 긍정적인 실적 전망을 내놓으면서 반도체 업종 전망이 밝아지고 있다.원·달러환율 하락으로 외국인이 투자자가 두 종목에 집중적으로 유입되고 해외 투자은행(IB)의 긍정적 주가 전망도 호재로 작용했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com