사진=연합뉴스 제공

올해 ‘세계에서 가장 아름다운 얼굴 100인’ 1위에 걸그룹 블랙핑크 로제가 선정됐다.28일(현지시간) 미국 영화 사이트 TC캔들러(TC Candler)가 공식 유튜브 채널을 통해 공개한 ‘2025 세계에서 가장 아름다운 얼굴 100(The 100 Most Beautiful Faces of 2025)’ 명단을 공개했다.이에 따르면 로제가 이 부문 1위에 올랐으며 K팝 스타들이 상위권을 휩쓸며 글로벌 영향력을 다시 한번 입증했다.베이비몬스터 파리타가 3위, 에스파 카리나가 8위에 올랐고 블랙핑크 지수는 11위, 모모랜드 낸시는 14위, 트와이스 쯔위는 20위에 각각 이름을 올렸다.블랙핑크 리사는 22위, 전소미는 24위, 아이브 장원영은 26위를 기록했으며 2014년~2015년 2년 연속 1위를 차지했던 나나는 올해 18위에 자리했다.함께 발표된 ‘2025 세계에서 가장 잘생긴 얼굴 100(The 100 Most Handsome Faces of 2025)’ 부문에서는 방탄소년단 뷔가 7위로 한국 연예인 중 가장 높은 순위를 기록했다.이어 엔하이픈 니키는 10위, 정국은 14위, 스트레이키즈 현진은 18위, 군 복무 중인 아스트로 차은우는 33위를 차지했다.TC캔들러는 매년 전 세계인을 대상으로 ‘가장 아름다운 얼굴’과 ‘가장 잘생긴 얼굴’ 100인을 선정해 발표하고 있다. 순위는 전 세계 팬들의 투표와 추천을 종합해 산정된다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com