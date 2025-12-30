‘하이엔드 단지’ 영종 ‘디에트르 라 메르’ 1순위 청약접수 시작

국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 10·15 규제 시행 이후 50일간 서울 아파트 거래량은 규제 직전 대비 60% 이상 급감하며 전반적인 거래절벽이 나타났다. 다만 모든 주택 유형이 같은 흐름을 보인 것은 아니다. 같은 기간 30억원 이상 초고가 아파트 거래는 오히려 증가하며, 시장 내에서 ‘체급별 분화’가 뚜렷해졌다는 분석이 나온다. 중저가 구축 단지의 매수세가 급격히 위축된 반면, 입지·브랜드·상품성이 검증된 하이엔드 단지에는 선택적 거래가 이어졌다는 것이다.이 같은 현상은 서울 동북권 대표 교통 요지인 청량리 일대에서도 확인된다. 청량리에는 다수의 주거 단지가 밀집해 있지만, 최근 거래 흐름은 특정 고층 주상복합 단지를 중심으로 집중되는 양상을 보였다.‘청량리역 롯데캐슬 SKY-L65’ 전용 84㎡가 10월 18억8500만원에 거래되며, 인근 단지인 ‘동대문 롯데캐슬’(약 15억원), ‘청량리역 해링턴플레이스’(약 14억원) 대비 4~5억원 높은 가격을 형성했다.지방에서도 유사한 흐름이 나타났다. 부산에서 올해 8월 부산광역시 수영구 남천동 일원에서 분양한 ‘써밋 리미티드 남천’은 부산 최초로 3.3㎡당 5,000만원이 넘는 분양가가 적용되었다. 이례적으로 높은 분양가에도 불구하고 해당 단지는 720가구(특별공급 제외) 1순위 모집에 1만6,286명이 지원해 평균 22.62대 1의 경쟁률을 기록하며 올해 부산광역시 분양 단지 중 최고 경쟁률을 기록했다. 대우건설의 하이엔드 브랜드 ‘써밋’이 적용된 하이엔드 단지이다. 업계에서는 교통 중심 입지와 고층 랜드마크 상징성, 차별화된 상품성이 높은 선호도와 가격 격차를 만든 핵심 요인으로 분석한다.부동산 업계에서는 이 같은 흐름을 두고 “시장이 흔들릴수록 수요는 분산되지 않고 오히려 집중된다”고 분석한다. 거래량이 줄어드는 시기에는 매수자 입장에서 선택 기준이 까다로워지고, 이 과정에서 지역 내 가장 가격 방어력이 높은 하이엔드 단지가 최종 선택지로 남는다는 것이다.하이엔드 단지는 핵심 입지, 대체재가 드문 고급 상품 구성, 고층 랜드마크 상징성 등을 바탕으로 부동산 조정기에는 가격 방어력을 확보하고, 이후 회복 국면에서는 일반 단지와의 격차를 확대하는 경향을 보여왔다.이는 시장 불확실성이 커질수록 자금이 가격이 아닌 안정성과 희소성을 기준으로 이동한다는 점을 보여준다. 거래가 줄어드는 국면에서는 매수자의 선택지가 좁아지고, 이 과정에서 지역 내 기준점 역할을 하는 ‘대장 단지’로 수요가 집중되는 구조가 반복돼왔다. 이에 30일(오늘) 1순위 청약접수를 시작한 인천 영종국제도시 ‘디에트르 라메르 Ⅰ’에도 관심이 모이고 있다.최고 49층, 총 1,009세대 규모로 들어서는 ‘디에트르 라메르 Ⅰ’은 전용 84·104·113㎡ 중대형 위주 평면으로 구성된다. 일부세대에서 오션뷰 조망이 가능하며, 조망 및 채광의 극대화를 위해 거실뿐만 아니라 발코니 일부와 알파룸(A타입 기준)에도 통창 및 유리난간 설계를 적용했다. 또한 ‘디에트르’ 브랜드의 대표 특장점인 ‘광폭거실’ 설계와 여유로운 서비스 면적을 확보했고, 2.35m 천정고 설계로 세대 내부 공간감을 한층 강화했다.단지 설계 역시 프리미엄 단지로서의 경쟁력이 돋보인다. 영종도 내에서도 최대 수준인 세대당 약 1.9대의 넉넉한 주차공간을 확보해 입주민 편의성을 높였다. 전기차 충전소에는 화재 방지 시스템을 적용하는 등 최신 안전 설비도 도입했다. 사우나, 유아풀과 온수풀까지 갖춘 3레인 실내수영장, 스크린골프 3실 포함 골프라운지 등 다양한 커뮤니티시설과 석가산, 물놀이터 등이 예정된 단지 조경 역시 눈에 띈다. 단지 외관에는 ‘커튼월룩’ 설계 적용 및 다양한 간접조명 설치로 고급스러움을 한층 끌어올렸다.‘디에트르 라 메르 Ⅰ‘은 청약자를 대상으로한 특별 혜택도 준비했다. 계약금 5% 조건으로 분양받을 수 있으며, 일부 유상 가구 및 마감재 무상 제공 혜택이 적용된다. 입주는 2029년 10월 예정으로, 계약금만으로 약 4년간 안정적으로 개발이익을 확보할 수 있다는 점에서 실수요자와 투자수요 모두에게 매력적인 단지로 평가받는다.대방건설이 시공하는 ‘디에트르 라메르Ⅰ’ 견본주택은 인천 서구 청라동 일원에 운영 중이며, 휴일에도 정상 운영한다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com